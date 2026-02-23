Nvidia investi 30 milliards dans le cadre de la levée de 100 milliards d’OpenAI

Si vous suivez nos articles, vous êtes sûrement au courant qu’OpenAI a lancé une levée de fonds estimée à 100 milliards de dollars. Les allocations devraient être établies d’ici la fin du mois.

Amazon pourrait investir jusqu’à environ 50 milliards de dollars. Ce qui en ferait l’un des plus gros engagements individuels dans l’opération. SoftBank serait en pourparlers pour engager environ 30 milliards de dollars.

Microsoft est aussi de la partie mais aucun montant officiel pour l’instant. Nvidia, quant à lui, est sur le point de placer 30 milliards de dollars. Ce, après l’échec, plus tôt ce mois-ci, d’un précédent accord « circulaire » de 100 milliards de dollars.

Selon des sources proches des négociations, le financement pourrait être finalisé dès ce week-end. L’entreprise de semi-conducteurs prévoit d’investir en échange de parts dans le créateur de ChatGPT. Pour autant, celui-ci n’est pas obligé d’acheter ses puces en retour.

Cela dit, les négociations restent en cours. Certains détails pourraient donc encore évoluer avant la signature officielle de l’accord.

Lors de cette levée de fonds, OpenAI devrait être valorisé à environ 730 milliards de dollars. Presque le double d’Anthropic, son principal rival, qui a levé 30 milliards de dollars récemment. Ce qui le placerait juste derrière SpaceX parmi les sociétés privées les plus valorisées.

À quoi vont vraiment servir cette énorme levée ?

Cette enveloppe est destinée à renforcer l’infrastructure OpenAI. Notamment les centres de données et la puissance de calcul indispensable pour entraîner des modèles toujours plus sophistiqués.

D’ailleurs, selon des sources proches du dossier rapportées par Reuters, OpenAI prévoit même environ 600 milliards de dollars de dépenses pour ses besoins en infrastructures informatiques d’ici à la fin de la décennie.

Pour info, l’an dernier déjà, Altman avait indiqué qu’OpenAI prévoyait d’investir 1 400 milliards de dollars pour développer 30 gigawatts de puissance informatique. Une capacité équivalente à l’alimentation d’environ 25 millions de foyers américains.

Aussi d’après The Information, OpenAI a informé ses investisseurs que les coûts liés à l’exécution de ses modèles d’IA, appelés inférences, ont quadruplé en 2025. Cela a même fait chuter sa marge brute ajustée à 33 %, contre 40 % en 2024.

Cependant, injecter des milliards ne garantit pas un modèle économique solide. La rentabilité durable reste à ce jour incertaine Pour tout vous dire, la part de marché de ChatGPT est passée de 86,7 % à 64,5 % en un an. Une érosion significative.

C’est même ce qui explique pourquoi OpenAI teste la publicité et multiplie les offres payantes. Une approche critiquée par son rival Anthropic qui progresse dans les logiciels d’entreprise, un segment réputé plus stable et lucratif.

Quels risques et opportunités pour ces investisseurs dont Nvida ?

Pour Amazon, SoftBank, Microsoft ou Nvidia, l’opération présente des opportunités colossales mais également des risques bien visibles.

Sur le plan positif, ces acteurs peuvent bénéficier d’un accès privilégié à la technologie de pointe. À des modèles d’IA capables de transformer des secteurs entiers et à une position stratégique dans l’écosystème de l’IA.

Une participation dans OpenAI permet aussi de renforcer l’image d’innovateur et d’accéder à des partenariats technologiques avantageux. Notamment pour Nvidia, qui pourrait intégrer ses puces dans les futures infrastructures.

Cependant, la contrepartie est loin d’être négligeable. La valorisation de 730 milliards de dollars repose sur des prévisions de croissance très ambitieuses et des marges déjà sous pression.

Ces investissements impliquent donc une exposition importante à la volatilité du marché, aux coûts énergétiques et aux changements rapides de la demande. La complexité technologique, combinée aux enjeux financiers colossaux, transforme donc ces participations en paris stratégiques à long terme.

D’autant pus qu’OpenAI, elle-même, ne prévoit pas un cash‑flow positif avant 2030. Ce, alors que ses dépenses de fonctionnement et d’infrastructure resteront très élevées d’ici là.

Reste donc à voir si après un investissement colossal de 30 milliards, Nvidia pourra vraiment tirer un avantage stratégique durable dans l’écosystème OpenAI.

