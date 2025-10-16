La date de la singularité IA est révélée. Des centaines d’experts prédisent à 50% que l’IA dépassera l’intelligence humaine d’ici 2047. Le compte à rebours a commencé.

C’est la question qui hante la Silicon Valley et les films de science-fiction : quand l’IA deviendra-t-elle plus intelligente que nous ? Une nouvelle étude monumentale, menée auprès de centaines d’experts mondiaux en intelligence artificielle, apporte une réponse vertigineuse. Le compte à rebours est lancé, et la date de la singularité technologique est plus proche que jamais.

Le rapport, fruit d’une enquête approfondie auprès de plus de 2 700 chercheurs en IA, met des chiffres sur nos angoisses et nos espoirs les plus fous. Oubliez les prédictions vagues, les experts ont livré un calendrier précis. Leur consensus dessine une trajectoire fulgurante vers un avenir que nous peinons encore à imaginer.

L’étude ne donne pas une date unique, mais une série de probabilités qui donnent le tournis. Selon la médiane des réponses des experts, il y a 10% de chance que l’IA surpasse l’intelligence humaine dès 2029.

Cette probabilité grimpe à 50% d’ici 2047. C’est le point de bascule le plus probable. La quasi-certitude est atteinte plus tard, avec 90% de chance d’ici 2099. Plus précisément, une personne née aujourd’hui a une chance sur deux de vivre dans un monde où l’humanité n’est plus l’espèce la plus intelligente sur Terre.

La Singularité, c’est quoi au juste ?

La singularité technologique n’est pas juste une IA plus douée à un jeu de société. C’est un point de non-retour, une explosion d’intelligence. C’est le moment où une Intelligence Artificielle Générale (AGI) devient capable de s’améliorer elle-même.

Ce processus auto-améliorant s’emballe à une vitesse exponentielle et crée en quelques jours ou quelques heures une Superintelligence (ASI) dont les capacités dépasseraient l’entendement humain. À partir de là, le futur de notre civilisation deviendrait totalement imprévisible.

Utopie ou Armageddon : la grande angoisse des experts ?

Ce futur radical divise profondément ceux qui le construisent. L’étude révèle une anxiété palpable au sein même de la communauté scientifique.

Le scénario optimiste imagine une superintelligence bienveillante qui pourrait résoudre tous nos problèmes. Il donne l’image d’une IA qui peut guérir les maladies, inverser le changement climatique, éradiquer la pauvreté et nous offrir une existence de loisirs et de créativité.

Par contre, le scénario pessimiste, partagé par un nombre significatif de chercheurs, est beaucoup plus sombre. Une superintelligence pourrait considérer l’humanité comme un obstacle, une menace, ou simplement comme des fourmis sans importance. Dans l’étude, plus de 5% des experts estiment que l’IA pourrait causer l’extinction de l’humanité.

Je pense que la question n’est plus de savoir si l’IA nous dépassera, mais quand. Pour les centaines de scientifiques qui ont répondu, l’horloge tourne, et l’humanité doit se préparer à l’événement le plus transformateur de son histoire. Et vous ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.