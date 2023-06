Explorez un avenir où l’IA inquiétante pourrait provoquer l’extinction de l’humanité, soulevant des enjeux préoccupants et une menace imminente.

Le système intelligent comme GPT-4, doté d’une capacité d’apprentissage et de prise de décision autonome, pourrait surpasser les limites de notre compréhension et de notre contrôle. Cela pose des défis existentiels inédits. Cependant, l’absence d’un facteur humain dans la gestion de l’IA pourrait conduire à des scénarios catastrophiques.

IA et Extinction de l’Humanité : devons-nous accepter le risque inévitable ?

Le 22 mars précédent, un autre groupe d’entrepreneurs et de chercheurs a présenté une demande. Cela vise à suspendre pendant six mois la mise en place de l’IA. Dans cette requête, révélée sur la plateforme en ligne de l’Institut pour le futur de la vie, les signataires exposent leur argumentation. Ils ont affirmé : »Nous mettons en évidence les risques profonds que représente cette technologie pour la société et l’humanité. Ces risques sont étayés par des études approfondies et reconnus par les instituts les plus prestigieux en matière d’IA ». Cela accompagne leur demande de plusieurs questions rhétoriques.

Devrions-nous accepter que les machines inondent nos flux de données avec de la propagande et des mensonges ? Devrions-nous mécaniser tous les emplois, y compris ceux qui apportent du contentement ? Est-il nécessaire que nous encouragions l’émergence d’intelligences artificielles qui pourraient éventuellement dépasser en quantité, en cognition et en déclin notre propre espèce et nous reléguer ? Devrions-nous prendre le risque de perdre la maîtrise de notre civilisation ?

A group of leading AI experts are warning that it could be capable of making humanity extinct. @tegmark is one of those experts, and he told @BBCWorld that "extinction from AI is actually going mainstream." pic.twitter.com/Kop8NQyOvm — Sumi Somaskanda (@SumangaliS) May 31, 2023

Comment l’IA pourrait-elle causer l’extinction de l’humanité ?

L’IA a des avantages indéniables, mais nous devons être sérieusement conscients de ses dangers. Cependant, la récente communication a été diffusée sur le site Internet du Centre de sécurité de l’intelligence artificielle. Ce dernier propose, dans une partie distincte, de grandes catégories de menaces. Celles-ci englobent la « militarisation » de l’IA, sa manipulation des systèmes d’information, le potentiel d’une perte de contrôle humain, la facilitation des régimes oppressifs, etc.

Outre la militarisation, il est difficile de comprendre comment les autres dangers, bien que toujours préoccupants, pourraient entraîner l’extinction de notre espèce. Cependant, ceux qui avancent de telles affirmations ont la responsabilité de les éclaircir.

La problématique de l’armement suscite une inquiétude légitime, mais il est également important de préciser de quoi il s’agit. Ainsi, le site du Centre pour la sécurité de l’IA se concentre principalement sur les risques de l’IA pour les armes chimiques. Il est donc primordial de l’empêcher à tout prix, mais il est important de souligner que les armes chimiques sont déjà interdites.

Comment l’IA impacte l’emploi, les discriminations et la vie privée ?

L’IA a indéniablement apporté de nombreux bénéfices à l’humanité, mais elle n’est pas sans conséquence néfaste. Tout d’abord, la montée en puissance de l’automatisation entraîne inexorablement la suppression d’emplois traditionnels. Cela crée du chômage et des disparités économiques. De plus, l’IA peut perpétuer les préjugés et les discriminations en reproduisant les biais présents dans les données d’apprentissage. Cette situation est particulièrement préoccupante dans des domaines tels que le recrutement, et d’autres domaines.

En outre, le système intelligent menace également la vie privée en collectant et en analysant d’énormes quantités de données personnelles. Enfin, ce réseau neuronal soulève des questions éthiques quant à la prise de décisions autonomes sans surveillance humaine. Il est donc primordial de tenir compte de ces aspects négatifs afin de développer et d’utiliser l’IA de manière responsable et éthique pour le bien-être de l’humanité.