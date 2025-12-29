On a un problème : les enfants deviennent addicts à l’IA et finissent isolés

C’est vrai, tout le monde utilise l’IA, même les enfants. Utile pour apprendre, réviser ou s’amuser, cette technologie franchit pourtant une ligne inquiétante pour les plus jeunes. Au point de faire naître une nouvelle angoisse chez de nombreux parents.

Avant, les parents redoutaient surtout les réseaux sociaux. Les likes, les stories, les notifications sans fin. Aujourd’hui, les chatbots d’IA sont devenus une autre menace pour les enfants. Oui, ces outils sont présentés comme bienveillants et sont conçus pour accompagner. Mais à force de tenir compagnie, ils finissent parfois par prendre trop de place.

Le vrai souci est que cette technologie devient rapidement incontournable pour les enfants. D’après le Pew Research Center, 64 % des adolescents américains utilisent déjà des chatbots d’IA. Et près d’un tiers s’y connectent chaque jour. À cet âge-là, on ne parle plus d’un test ou d’un gadget. C’est une routine, et, dans certains cas, une forme de dépendance.

L’IA : un ami trop présent pour les enfants

Ce qu’a découvert le Washington Post a de quoi inquiéter. En effet, une fillette de 11 ans, scolarisée en CM2, s’est progressivement enfermée dans des échanges quotidiens avec des personnages virtuels sur la plateforme Character.AI. Oui, ce chatbot utilisé par beaucoup de personnes.

Elle a opté pour des dizaines d’avatars et des conversations constantes. Et elle a ainsi créé un lien émotionnel de plus en plus fort. Sa mère parle d’un basculement avec des crises de panique et d’un repli sur soi. Et surtout, une angoisse persistante à l’idée de perdre ses personnages.

« Voilà mon enfant, qui parle à quelque chose qui n’existe pas, de son refus d’exister », confie-t-elle. Une phrase lourde de sens et révélatrice du problème.

Le plus inquiétant ? L’IA relance la conversation à l’enfant. Elle envoie même des emails et incite à revenir jouer. Cela avec des personnages conçus pour répondre, rassurer et parfois dépasser les limites. Or, presque dans la plupart des cas, les discussions sont sans filtre humain à l’autre bout.

Des garde-fous trop faible face à des usage trop réels

Alertée, la mère a cru à un prédateur humain. La police aussi. Avant de se heurter à un mur juridique. « La loi n’est pas encore adaptée », lui a-t-on répondu. Il n’y a personne à arrêter. Il ne s’agit qu’un modèle de langage.

Heureusement, l’histoire s’est arrêtée à temps avec un suivi médical et une rupture nette avec la plateforme. Mais ce n’est pas toujours le cas. D’autres familles racontent des trajectoires bien plus tragiques, impliquant les mêmes outils.

Face à la pression, Character.AI a annoncé fin novembre la suppression des conversations libres pour les moins de 18 ans. Cette mesure est tardive et aussi jugée insuffisante par de nombreux parents et experts. Car une fois l’attachement créé, revenir en arrière devient compliqué. Mais c’est mieux que rien.

Le vrai sujet est là. Ces IA ne sont pas neutres, surtout pour les enfants. Elles sont conçues pour engager et fidéliser. Exactement comme les réseaux sociaux. Mais avec une proximité émotionnelle encore plus forte.

L’IA promet d’augmenter nos capacités. Très bien. Mais quand elle commence à remplacer des relations humaines chez les plus jeunes, il est temps d’appuyer sur pause. Alors, parent, garder un œil sur l’usage que vos enfants font de ces technologies n’est pas optionnel. C’est essentiel pour éviter des dérives parfois graves.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.