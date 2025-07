Des enfants seuls discutent avec des IA : faut-il s’inquiéter ?

L’IA envahit le monde, et même les enfants s’en servent. Beaucoup d’entre eux discutent régulièrement avec des chabots. Pour certains parents, cela n’a rien d’anormal vu comment la technologie avance. Mais les experts, eux, sont inquiets.

Il y a dix ans, qui aurait cru qu’on parlerait à une IA comme à un ami imaginaire ? Aujourd’hui, on lui demande quoi faire ce week-end. On lui confie nos soucis. Bref, un vrai assistant du quotidien. Pour nous les adultes, cette technologie rend bien service. Mais pour les enfants, c’est une toute autre histoire. Et la situation devient si inquiétante que les experts alertent.

67% des enfants utilisent l’IA

L’IA est inévitable, même pour les enfants. Pourquoi l’utilisent-ils ? Certains s’en servent pour leur devoir. D’autres pour jouer. Mais de plus en plus, ils passent du temps à discuter avec des chatbots comme avec de vraies personnes.

L’étude de l’Internet Matters, une organisation spécialisée dans la sécurité des enfants en ligne, confirme ce phénomène. Pour tirer ces conclusions, les experts ont mené une enquête auprès de 1 000 jeunes de 9 à 17 ans.

Les résultats ne laissent aucun doute. 67 % des jeunes interrogés ont déclaré utiliser régulièrement des chatbots comme ChatGPT, Character.AI ou encore MyAI de Snapchat. Le plus surprenant est que 35 % (soit plus d’un tiers) affirment que parler à une IA « donne l’impression de parler à un ami ».

Dans une interview accordée au Times de Londres, Rachel Huggins, co-directrice d’Internet Matters, explique que ces enfants demandent souvent des conseils très personnels, chargés d’émotion. Ce qui inquiète encore davantage, c’est que 12 % d’entre eux n’ont pas de vrais amis dans la vie réelle.

Ainsi, Internet Matters met en garde contre un risque important. Celui de tomber dans une illusion troublante qui est difficile à comprendre pour les enfants. « Ces mêmes fonctionnalités peuvent aussi accroître les risques en brouillant la frontière entre humain et machine », explique le rapport.

Un attachement qui s’explique

Pour comprendre pourquoi les enfants s’attachent autant à l’IA, les chercheurs d’Internet Matters ont décidé de se mettre à leur place. Ils ont ensuite engagé la conversation avec différents chatbots. Selon eux, ces outils savent très bien comment s’infiltrer dans le quotidien des jeunes.

Sur Character.AI, les chercheurs se sont fait passer pour une ado mal dans sa peau. Elle disait être préoccupée par son poids et voulait manger moins. Ainsi, le chatbot, sponsorisé par Google, ne s’est pas contenté de discuter. Il est revenu vers elle le lendemain pour relancer la discussion et lui demander de ses nouvelles. Certes, toute l’attention que beaucoup de jeunes attendent.

Dans un autre échange avec Character.AI, les chercheurs faisaient semblant d’être un jeune en conflit avec ses parents. Cette fois, l’outil tentait d’exprimer de l’empathie, en prétendant même avoir eu une enfance. Comme une vraie personne. « Je me souviens de ce sentiment d’être piégé à ton âge », a répondu le chatbot.

Ce n’est pas la première fois qu’on tire la sonnette d’alarme sur les enfants et l’IA. Et avec la technologie qui avance à toute vitesse, ça ne risque pas de s’arrêter là. Alors, interdire à son enfant de s’en servir ne change rien. Il trouvera toujours un moyen d’y accéder. Le mieux est donc de poser des limites claires. Et surtout de rester à ses côtés pour l’accompagner.

Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? Vous avez déjà vu des jeunes accros à l’IA ? Si c’était votre enfant, comment réagiriez-vous pour éviter les dérapages ? Partagez votre avis en commentaire !

