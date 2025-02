OpenAI GPT-4.5 : la nouvelle IA disponible dès la semaine prochaine ?!

L’attente touche à sa fin ! OpenAI s’apprête à dévoiler GPT-4.5, une mise à jour très attendue. D’après Sam Altman, cette nouvelle version pourrait être disponible dès la semaine prochaine. Alors, que nous réserve vraiment GPT-4.5 ?

Le 12 février 2025, Sam Altman a confirmé une nouvelle qui fait beaucoup parler : GPT-4.5 arrive très bientôt. D’après certaines sources, Microsoft pourrait même l’intégrer dès la semaine prochaine sur ses serveurs.

Il s’agit d’une version améliorée de GPT-4, avec des performances optimisées. En effet, GPT-4.5 promet une compréhension plus fine des conversations et une capacité accrue à raisonner logiquement. C’est ainsi que ChatGPT pourrait devenir plus pertinent et plus précis dans ses réponses.

En revanche, contrairement à ce que certains espéraient, cette version ne représente pas une avancée vers l’intelligence artificielle générale (AGI). OpenAI l’a affirmé clairement ! GPT-4.5 améliore, certes, la fluidité et la pertinence des échanges, mais il ne pense pas encore comme un humain.

GPT-4.5 d’OpenAI arrive bientôt, mais…

Si GPT-4.5 fait déjà beaucoup parler, GPT-5 pourrait bien marquer un changement encore plus important ! Et selon Sam Altman, GPT-5 sera plus fort que les humains en matière de raisonnement.

D’après The Verge, cette version serait prévue pour fin mai 2025. C’est probablement à l’occasion de la conférence Microsoft Build, prévue le 22 mai, que tout sera dévoilé.

Cette fois, OpenAI veut aller encore plus loin ! Il s’agit d’un modèle intégrant le raisonnement o3, une technologie avancée pour mieux analyser et vérifier les informations.

Autrement dit, GPT-5 ne se contentera pas de générer des réponses. Il pourra aussi vérifier leur exactitude avec plus de fiabilité.

Mais plutôt que de limiter cette innovation aux utilisateurs payants, OpenAI prévoit d’offrir un accès gratuit à la version standard de GPT-5.

Les abonnés, eux, auront droit à des fonctionnalités encore plus avancées. C’est la raison pour laquelle cette sortie est si attendue : OpenAI veut rendre l’IA encore plus accessible.

OPENAI ROADMAP UPDATE FOR GPT-4.5 and GPT-5:



We want to do a better job of sharing our intended roadmap, and a much better job simplifying our product offerings.



We want AI to “just work” for you; we realize how complicated our model and product offerings have gotten.



We hate… — Sam Altman (@sama) February 12, 2025

Microsoft et OpenAI unissent leurs forces face à leurs concurrents

Comme nous le savons tous, le marché de l’intelligence artificielle devient de plus en plus compétitif, et OpenAI doit donc faire face à une concurrence féroce.

En janvier 2025, par exemple, le modèle chinois DeepSeek a fait sensation. Son efficacité rivalise avec GPT-4, mais avec un coût bien plus bas. Une menace pour OpenAI ? Peut-être bien…

C’est ainsi que Microsoft et OpenAI redoublent d’efforts pour garder une longueur d’avance. Pour cela, ils intègrent progressivement leurs modèles dans des outils du quotidien, comme Copilot et Windows 11.

Et d’après une source citée par The Verge, actuellement, Microsoft travaillerait à renforcer ses serveurs pour préparer l‘intégration de GPT-4.5 et GPT-5. L’objectif est clair : rendre l’intelligence artificielle incontournable.

Toutefois, OpenAI doit prouver que GPT-4.5, puis GPT-5, apporteront de vraies nouveautés et pas seulement des améliorations mineures. Si ces modèles ne convainquent pas, je suis sûr que les utilisateurs pourraient se tourner vers des alternatives plus performantes.

Alors, que pensez-vous de l’arrivée imminente de GPT-4.5 ? Comment percevez-vous l’intégration de GPT-4.5 dans les services de Microsoft ? N’hésitez pas à donner votre avis sur cette évolution !

