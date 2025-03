La réponse d’Outpost24 face aux cybermenaces : 3 solutions puissantes

L’éditeur suédois Outpost24 avance à grands pas vers une cybersécurité unifiée. Trois nouveautés viennent renforcer son arsenal : une solution AppSec flexible, une veille automatisée du dark web et une authentification multifacteur généralisée.

CyberFlex : le sur-mesure pour les applications exposées

Puisque les applications se multiplient aussi vite que les menaces, Outpost24 lance CyberFlex, une solution modulaire qui conjugue Attack Surface Management (ASM) et PenTesting-as-a-Service (PTaaS). Le principe ? Permettre aux entreprises de cartographier toutes leurs applications et de réaliser des tests d’intrusion basés sur la logique métier. Cela concerne même celles qui échappent parfois aux radars.

CyberFlex s’appuie sur une équipe de sécurité applicative basée en Europe, avec une promesse de flexibilité contractuelle. Pour Omri Kletter, Chief Product Officer, l’approche répond à une évolution du marché : « CyberFlex est une réponse directe aux attentes de nos clients : une protection sur mesure, évolutive et pilotée par l’intelligence humaine, capable d’absorber la complexité croissante liée à l’adoption de l’IA. » Cette initiative souligne une tendance de fond : les outils purement automatisés ne suffisent plus. La dimension humaine, notamment dans l’analyse des risques, revient au centre du jeu.

Un œil sur le dark web : anticiper au lieu de subir

Autre levier d’anticipation : le renforcement de la plateforme EASM (External Attack Surface Management) avec un module de surveillance du dark web. L’idée n’est pas nouvelle ! Outpost24 entend toutefois la rendre plus accessible et opérationnelle grâce à un système automatisé. Ce dernier est alimenté par des sources exclusives et une équipe de spécialistes en threat intelligence.

Le module permet notamment de repérer des ventes d’accès ou de données volées, de détecter les signes avant-coureurs d’une attaque ciblée, ou encore de soutenir des investigations post-incident. Il s’agit d’un outil stratégique pour toutes les entreprises exposées. C’est parfait à un moment où les cybercriminels ne se contentent plus de brèches techniques : les fuites d’identifiants, les discussions sur des forums clandestins. Actuellement, les leaks de documents internes deviennent même des vecteurs d’attaque à part entière.

MFA étendue : combler les failles des accès utilisateurs

Dernier pilier de cette évolution : l’extension de l’authentification multifacteur (MFA) à Windows Logon, au RDP et aux VPN via la solution Specops Secure Access, filiale d’Outpost24. Un choix qui semble tomber sous le sens au vu de l’explosion des attaques par mot de passe. Effectivement, cela concerne plus de 111 millions par jour selon Microsoft.

La solution est pensée pour s’intégrer sans friction dans l’environnement de travail. Elle propose une double authentification dès l’écran de connexion, avec une compatibilité étendue et des options hors ligne. Un point souvent négligé, mais qui prend tout son sens dans les contextes de mobilité ou d’intervention critique. Ce trio d’annonces traduit une vision claire : celle d’une cybersécurité centralisée, modulaire, et pragmatique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

