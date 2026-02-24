Pack Honor Magic 8 Lite + Earbuds X8i à prix cassé : –33 % chez Boulanger

Équipé d’une batterie increvable, le Honor Magic 8 Lite s’affiche à un prix inédit. Retrouvez ce smartphone et ses écouteurs Earbuds X8i en pack promo à 299,99 € chez Boulanger, soit une occasion rare de s’équiper à moindres frais.

Le Honor Magic 8 Lite est un véritable baroudeur technologique qui a été conçu pour ceux qui ne tiennent pas en place. Entre son autonomie record de 3 jours et sa double certification IP68K/IP69, il ne craint ni la poussière ni les immersions totales. Cerise sur le gâteau : sa structure renforcée encaisse les chutes jusqu’à 2,5 mètres sans broncher. Pour parfaire l’équipement des randonneurs, Boulanger propose ce monstre de résilience en pack à 299,99 € avec les écouteurs sans fil X8i, capables de tenir 40 heures d’écoute.

Un smartphone taillé pour l’aventure et le quotidien intense

Le Honor Magic 8 Lite n’est pas un téléphone comme les autres. Il s’agit d’un véritable compagnon de route. C’est le choix parfait pour un randonneur passionné, un professionnel évoluant sur des chantiers ou simplement quelqu’un de maladroit grâce à sa conception.

La marque annonce une résistance aux chutes jusqu’à 2,5 mètres, une prouesse qui évite bien des sueurs froides au quotidien. Plus besoin de coque ultra-épaisse pour protéger votre investissement.

Côté usage, c’est un champion de l’endurance. Avec sa batterie colossale de 7 500 mAh, il permet de partir en week-end sans même emporter de câble USB-C. Lors des tests, il a frôlé les 55 heures d’autonomie réelle, une performance qui laisse la concurrence loin derrière.

Son écran reste pourtant élégant avec des bordures affinées, ce qui procure un confort de lecture idéal pour le streaming ou la navigation sur les réseaux sociaux.

Une réduction impressionnante : le pack Magic 8 Lite tombe à 299,99 €

L’offre est d’autant plus séduisante qu’elle ne concerne pas le téléphone seul, mais un pack « prêt à l’emploi ». En passant de 449,99 € à 299,99 €, vous réalisez une économie de 33 % (soit 150 € de remise nette). À ce prix, il est difficile de trouver un équivalent offrant une telle sérénité d’esprit, d’autant que des écouteurs Earbuds X8i sont offerts dans la boîte. Ces derniers, dotés d’une réduction de bruit pour les appels, complètent parfaitement l’équipement.

La fiabilité Honor au service de l’IA

Au-delà de sa carapace, le Magic 8 Lite embarque l’interface MagicOS 9 sous Android 15, boostée à l’intelligence artificielle. Que ce soit pour traduire une conversation en direct ou retoucher vos photos de vacances en supprimant un passant gênant en arrière-plan, l’IA simplifie chaque tâche. C’est un appareil moderne, certifié IP68K et IP69, garantissant une étanchéité totale, même face à des jets d’eau haute pression. Acheter chez Boulanger, c’est aussi l’assurance d’un service après-vente de proximité, d’une garantie constructeur de deux ans et d’une livraison rapide (ou d’un retrait en magasin en 1h).

Ne manquez pas ce pack Honor ultra-résistant !

Ce pack est la solution idéale pour ceux qui en ont assez de charger leur téléphone tous les soirs et de craindre la moindre chute. Entre la solidité militaire et l’autonomie record, c’est l’achat malin de ce début d’année. Attention, les stocks sur ce type de bundles promotionnels s’épuisent généralement très vite.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.