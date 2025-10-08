PayPal : c’est quoi, cet Ads Manager qui fait remonter l’action en bourse ?

Après avoir révolutionné le paiement en ligne, PayPal veut maintenant bousculer la pub digitale. Son nouvel outil, Ads Manager, pourrait bien devenir l’arme secrète des petites entreprises pour monétiser leur audience.

PayPal ne veut plus se contenter de gérer nos transactions. Le géant américain se lance dans le business des médias de détail avec PayPal Ads Manager. C’est une plateforme publicitaire pensée pour les petites entreprises. L’objectif est donc de leur offrir un moyen simple de générer des revenus supplémentaires grâce à leurs propres données et à la puissance de l’écosystème PayPal. Ce virage stratégique a déjà séduit les investisseurs. Au point de faire bondir l’action de 4,8 % avant même l’ouverture de la Bourse.

La pub à la portée de tous avec PayPal Ads Manager

PayPal vient d’annoncer PayPal Ads Manager, une plateforme publicitaire pensée pour les petites entreprises. L’idée, c’est de permettre à ces derniers de créer leur propre réseau de médias de détail. Comme le font déjà Amazon ou Walmart. Le lancement est donc prévu début 2026 aux États-Unis, puis au Royaume-Uni et en Allemagne.

Ainsi, avec cet outil, les e-commerçants qui utilisent ce service de paiement en ligne pourront monétiser le trafic de leur site en affichant des publicités pertinentes. Le tout sans frais de départ, ni engagement, et avec une intégration simple via un SDK. En quelques minutes, une boutique peut donc commencer à générer de nouveaux revenus publicitaires. Et c’est versé directement sur son compte PayPal.

You could earn extra revenue with PayPal Ads Manager, launching early 2026. Soon, small businesses will be able to sell ads on their own sites and tap into the multi-billion-dollar retail media boom. What was once only for big brands is available to all.



Learn more:… pic.twitter.com/us53R99UYQ October 7, 2025

Côté qualité de la data, plutôt que de cibler les internautes selon leur historique de navigation, PayPal Ads Manager s’appuie sur les données de transactions réelles. Cette approche permet alors aux annonceurs de viser beaucoup plus juste. Et aux petites entreprises de gérer également leurs propres campagnes sur plusieurs canaux avec des résultats concrets.

Avec Ads Manager, PayPal sort clairement de sa zone de confort. En s’attaquant au marché très lucratif des médias de détail, l’entreprise cherche à diversifier ses revenus et à reprendre de la vitesse dans la course fintech. Et visiblement, les investisseurs adorent et le marché a déjà validé le move.

