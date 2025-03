Pendant que la SNCF fait grève, le Japon vient d’imprimer une gare en 3D

Au moment où les trains sont à l’arrêt en France, au Japon, ils construisent des gares en un temps record… grâce à l’impression 3D ! Fini le béton coulé à la sueur des ouvriers, place à une technologie futuriste. Une première gare imprimée est sur le point de voir le jour, et le plus fou, c’est qu’elle sera assemblée en à peine quelques heures.

Le Japon ne fait jamais les choses à moitié quand il s’agit d’innovation. Cette fois, JR West, l’une des principales compagnies ferroviaires du pays, s’associe avec Serendix Inc. pour imprimer une gare en 3D. Ce projet se concrétisera dans la préfecture de Wakayama, avec une petite station au design épuré et écoresponsable. Mais pourquoi opter pour l’impression 3D ? Entre pénurie de main-d’œuvre et volonté d’accélérer la modernisation du réseau, cette technologie pourrait bien être une solution d’avenir.

Une gare 3D, à quoi ça ressemble ?

Alors qu’en France, nous nous habituons aux annonces de grève et aux quais bondés, au Japon, ils impriment des gares en 3D. Oui, il s’agit bien d’une gare toute neuve, sortie directement d’une imprimante géante. En plus, il ne faudra que six heures pour l’assembler sur place.

Le projet est donc mené par West Japan Railway Co. (JR West) en collaboration avec Serendix Inc., une entreprise spécialisée dans l’impression 3D de maisons. Ainsi, leur premier bébé en béton se situera sur la ligne Kisei, à Hatsushima, dans la préfecture de Wakayama.

Je vais maintenant vous parler de chiffres. La structure de la gare 3D est minimaliste avec un seul étage, 2,6 mètres de haut, 6,3 mètres de large et 2,1 mètres de profondeur. C’est alors un vrai concentré d’innovation avec un design épuré, un toit légèrement incurvé et une façade ornée de motifs de mandarines locales.

Mais pourquoi imprimer cette gare à Hatsushima ?

Au Japon, la population vieillit très vite. Figurez-vous que d’ici 2070, plus de 40 % des Japonais auront plus de 65 ans. Cela signifie qu’il y aura donc moins de jeunes pour construire, entretenir et rénover. Par conséquent, JR West a trouvé la solution, et c’est l’impression d’une gare 3D.

Vous savez que les méthodes classiques consiste à construire un coffrage avant de couler le béton. Mais ici, tout est imprimé directement dans la forme souhaitée. C’est beaucoup plus rapide, plus efficace, et surtout, plus flexible.

JR West is constructing the world’s first 3D-printed railway station at Hatsushima Station (Wakayama).



The station building will use 3D-printed reinforced concrete parts, reducing on-site work and construction time. This method improves durability, allows for flexible designs,… pic.twitter.com/4QC9iB633D — Japan Station (@JPNStation)

?ref_src=twsrc%5Etfw">March 17, 2025

Par ailleurs, ils ont choisi Hatsushima, car cette petite gare se situe en bord de mer. C’est parfait pour voir comment la structure résiste au sel et aux intempéries. JR West en profitera aussi pour analyser les coûts et voir si cette innovation peut s’étendre à d’autres infrastructures ferroviaires.

L’avenir du ferroviaire se construit… ou plutôt s’imprime, sous nos yeux ! Et vous ? Qu’en pensez-vous ? L’impression 3D est vraiment une nouvelle façon de construire les gares ? non ?

