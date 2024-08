Personnages de jeu vidéo de style Disney

Vous connaissez sans doute Disney et son style particulièrement unique dans les films d'animation que les studios produisent. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce que ces différents personnages de jeux vidéo cultes auraient ressemblé s'ils étaient produits par le Studio Disney.

La technologie d'intelligence artificielle générateurs d'images, comme DALL-E, Stable Diffusion et Midjourney ne cessent de repousser la manière dont nous percevons les mondes imaginaires. Rappelons que ces programmes sont des outils à qui l'on donne des descriptions textuelles afin de les transformer en visuels.

Les utilisateurs de ces plateformes tentent de dépasser les frontières classiques de l'art. D'ailleurs, elles nous ont permis de voir le film Zelda en version année 70, les princesses Disney en Dragon Ball Z, etc. Et ce que je m'apprête à vous montrer est juste stupéfiant : les personnages de jeux vidéo en style Disney.

Personnages de jeu vidéo style Disney : une création imaginée par l'IA

Oui, vous l'avez bien lu ! Les personnages mythiques des jeux vidéo vont changer leur tenue de guerrier contre des baguettes magiques et des tiares. Grâce à ces outils d'intelligence artificielle, les héros de jeux vidéo vont devenir des princes et des princesses Disney.

Je pense que tout le monde ici aime les jeux vidéo, l'IA et l'univers Disney. C'est d'ailleurs la principale raison qui m'a poussé à vous partager le résultat de l'œuvre d'un passionné de l'IA. L'utilisateur de réseaux sociaux Facebook sous le pseudo ThankYouMemeGawd a partagé les images des personnages de jeu vidéo style Disney sur sa page et le résultat est tout simplement ahurissant.

Il a demandé à un outil d'IA d'imaginer plusieurs personnages issus de jeux vidéo cultes en personnages de dessins animés Disney. Je pense que le style de Disney est particulièrement identifiable dans ces images.

L'intelligence artificielle a travaillé sur des jeux comme Final Fantasy, The Witcher, The Legend of Zelda, Overwatch, Devil May Cry, Call of Duty, Dante, God of War, HitMan, Red Dead Redemption ou encore Warcraft.

Je vous propose de découvrir à quoi ressemble Solid Snake, Geralt de Riv, Link, Agent 47, Kratos, Geralt de Riv, Lara Croft et bien d'autres s'ils avaient été produits par Disney. Voici quelques résultats, mais vous pouvez voir toutes les images sur ce lien !

Si je devais choisir, je voterais pour Agent 47 de Hitman. Je le trouve trop cool avec son costume et son arme à la main. Son changement en personnage Disney le rend encore plus redoutable. Je trouve qu'il est fidèle à son image.

Et Nathan Drake dans Uncharted ? Comment vous le trouvez ? Il est juste magnifique ! Il ressemble à un Prince avec de gros bras prêts à sauver sa Princesse. Je le mets au même rang que l'Agent 47.

Et vous, quel personnage de jeu vidéo préférez-vous ? Quelle transformation vous a le plus marqué ? N'hésitez pas à voter pour votre personnage favori et à partager vos avis dans les commentaires.

