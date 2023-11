Comment créer des affiches Disney Pixar avec MidJourney ou DALL-E 3 ?

Une nouvelle mode bat son plein sur internet : les fausses affiches de films Disney Pixar créés avec l’intelligence artificielle ! Découvrez comment procéder en utilisant ChatGPT, DALL-E et MidJourney.

Depuis l’émergence des outils d’intelligence artificielle générative comme ChatGPT et MidJourney, les internautes du monde entier se servent de ces outils pour laisser libre cours à leur créativité.

Si certains exploitent ces IA pour donner vie à leur imagination, d’autres préfèrent les utiliser pour créer des images dans des styles déjà existants. En effet, l’intelligence artificielle est capable d’imiter à merveille le style artistique d’un peintre, d’un dessinateur ou même d’une marque célèbre.

C’est ainsi qu’une nouvelle tendance a vu le jour et connaît un franc succès sur internet et les réseaux sociaux : les fausses affiches de films Pixar et Disney créées avec l’IA.

Après tout, quoi de plus facilement identifiable que l’esthétique des Grands Classiques de Disney qui ont fait rêver des générations d’enfants du monde entier ? Il en va de même pour les films Pixar en images de synthèse, avec leur patte si particulière depuis Toy Story ?

Désormais, grâce à l’intelligence artificielle, tout un chacun peut créer sa propre affiche de film Disney ou Pixar avec un résultat si convaincant que même les plus grands fans s’y tromperaient.

Certains imaginent un personnage à leur effigie, d’autres tentent de mettre en image le film dont ils ont toujours rêvé, et d’autres encore s’amusent à créer des memes humoristiques en jouant sur le contraste entre l’esthétique mignonne de Disney/Pixar et des réalités glaçantes.

Dans tous les cas, certaines de ces fausses affiches semblent si authentiques qu’elles créent la confusion et donnent lieu à des conversations passionnées sur la toile spéculant sur le scénario, les personnages et la date de sortie du film.

À l’avenir, on pourrait même s’attendre à ce que Disney produise réellement des films inspirés par les affiches qui rencontrent le plus de succès sur la toile…

AI generated Game of Thrones characters if they were created by Pixar pic.twitter.com/fTqpo8f0yp — Lord Snow (@LordSnow) November 12, 2023

Si vous ne savez pas du tout par où commencer, et que vous n’avez même pas d’idée pour votre affiche Disney, vous pouvez utiliser un chatbot comme ChatGPT.

Soumettez-lui un prompt comme « Crée-moi trois descriptions différentes de personnages Disney inventés, ne dépasse pas 20 mots ».

Lors de notre test, ChatGPT a ainsi créé trois personnages. Tout d’abord, Sorin, l’esprit nuage maléfique, qui chevauche des éclairs et rit avec le tonnerre.

Le deuxième personnage est Elara, la sirène bibliothécaire qui collecte des histoires noyées et partage les secrets de l’océan. Enfin, Aria, l’oiseau aux plumes arc-en-ciel qui chante des mélodies oubliées.

Après avoir obtenu ces descriptions, vous pouvez demander à ChatGPT d’écrire des prompts MidJourney pour les personnages. Demandez-lui de respecter le format « Crée une affiche de film pour [nom du personnage], [description du personnage], Disney Pixar movie style, –ar 9:16 ».

En réponse, le chatbot devrait vous fournir tous les prompts nécessaires, à entrer directement dans MidJourney pour générer des affiches à l’effigie des personnages qu’il a inventées. Si vous avez déjà des idées de personnages, vous pouvez directement créer les prompts MidJourney vous-même !

Si vous ne savez pas encore comment utiliser ChatGPT, vous pouvez consulter notre tutoriel complet en suivant ce lien. De même, si vous souhaitez apprendre à manier MidJourney, nous vous proposons un guide du débutant !

Comment créer des affiches Disney avec ChatGPT et DALL-E 3 ?

Depuis le mois d’octobre 2023, ChatGPT Plus intègre désormais son propre générateur d’images IA : DALL-E 3, également créé par OpenAI.

Pour l’utiliser, vous devez bien entendu vous abonner à la version payante de ChatGPT. Par la suite, ouvrez le site web et choisissez le modèle GPT-4. Consultez ensuite les Plugins, et sélectionnez DALL-E 3. Vous n’avez plus qu’à entrer le prompt « Imagine un nouveau personnage Disney et crée une affiche de film pour lui ».

Lors de notre test, ChatGPT nous a proposé plusieurs options. D’abord, « Starlight Meadows » narre l’histoire d’une jeune fille dans une forêt magique, découvrant le pouvoir de l’orbe brillant qu’elle détient.

De son côté, « Whispering Waves » nous propose de plonger dans le voyage d’un adolescent qui a les secrets de l’océan au bout des doigts, le menant à une île mystérieuse.

La troisième proposition est « Desert Dreams », un film dans lequel une jeune femme chevauche un phénix doré à travers un vaste désert, à la recherche des mystères cachés dans ses dunes.

Enfin « Crystal Caverns » conte l’histoire d’un jeune explorateur faisant face à des créatures mythiques et des cristaux irradiants. Vaste programme !

Après avoir choisi l’histoire qui vous plaît, indiquez-le à ChatGPT et demandez-lui de « créer des affiches alternatives rappelant celles des films Disney ». C’est là que DALL-E 3 entre en scène en vous proposant quatre options d’affiches entre lesquelles choisir !

Comment créer un chien Pixar avec DALL-E 3 ?

Depuis peu, une nouvelle tendance prend de l’ampleur : les chiens Pixar générés avec l’IA. Le processus de création est similaire à celui des affiches de films.

Commencez tout d’abord par vous rendre sur ChatGPT, et entrez le prompt suivant « J’aimerais générer une image de chien dans le style de Disney Pixar en utilisant DALL-E. Pourrais-tu créer trois descriptions de chien distinctes pour moi ? Nomme chacun d’entre eux et fournis une description physique détaillée en 40 mots ».

Voici les trois descriptions différentes fournies par ChatGPT dans notre exemple :

Baxter : « Golden Retriever de taille moyenne avec de grands yeux noisette expressifs. Une oreille légèrement tombante à droite. A toujours un bandana bleu brillant autour du cou. Enthousiaste et semble toujours souriant. Sa queue duveteuse remue constamment ».

Lulu : « Un petit Maltais blanc avec un noeud rose sur la tête. Délicat et semble toujours sur la pointe des pieds. De grands yeux bleus ronds encadrés de longs cils. Porte un petit médaillon en forme de cœur autour de son cou. Fourrure douce et semblable à un nuage ».

Rusty : « Bouledogue robuste et corpulent avec un pelage bringé. A des yeux tombants et sombres et une sous-morsure montrant deux dents du bas. Porte un collier en cuir clouté. Une petite cicatrice sur son sourcil gauche. Attitude loyale avec une marche lente et délibérée ».

Là encore, nulle obligation de compter sur ChatGPT. Si vous avez suffisamment d’inspiration pour rédiger votre propre description de personnage, rien ne vous en empêche.

À présent, le moment est venu de générer les images avec DALL-E 3. Pour ce faire, vous pouvez utiliser ChatGPT Plus ou Bing Image Creator.

Avec ChatGPT Plus, vous bénéficiez d’un accès direct à DALL-E 3 puisque l’outil est intégré. Rendez-vous simplement sur ChatGPT, ouvrez une nouvelle conversation et sélectionnez DALL-E 3.

Entrez ensuite votre prompt. Par exemple, pour une image à l’effigie du personnage de Lulu : « Génère Lulu. Imagine-la comme un chien d’un film Disney Pixar. Place là dans une scène de film dans le style de Disney.

Lulu : une petite Maltaise blanche avec un nœud rose sur la tête. Elle est délicate et semble toujours sur la pointe des pieds. Elle a de grands yeux bleus ronds encadrés de longs cils et porte un petit médaillon en forme de cœur autour de son cou. Sa fourrure est douce et semblable à un nuage ».

Si vous préférez utiliser DALL-E 3 gratuitement avec Bing Image Creator, rendez-vous sur le site et connectez-vous avec votre compte Microsoft. Entrez le même prompt pour générer votre image.

L’utilisateur d’Instagram that.dood.nox a aussi lancé une mode d’affiches Pixar représentant d’adorables chiens. Il a même partagé une vidéo de tutoriel permettant d’en faire de même.

Les affiches des meilleurs films revisitées en mode Pixar

Afin d’illustrer les possibilités offertes, nous vous proposons de découvrir comment créer des affiches Pixar pour les films les plus cultes de l’histoire du cinéma. Voici une sélection d’exemples, avec à chaque fois le prompt ayant permis de l’obtenir via DALL-E 3.

Le Bon, la Brute et le Truand : « génère une affiche de style Pixar sur un film intitulé Le Bon, la Brute et le Truand. Le film raconte l’histoire d’une arnaque à la chasse aux primes qui unit deux hommes dans une alliance difficile contre un troisième dans une course pour trouver une fortune en or enterrée dans un cimetière isolé ».

Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau : « génère une affiche de style Pixar sur un film intitulé Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau. Le film parle d’un doux Hobbit de la Comté et de huit compagnons se lançant dans un voyage pour détruire le puissant Anneau Unique et sauver la Terre du Milieu du Seigneur des Ténèbres Sauron ».

Pulp Fiction : « génère une affiche de style Pixar sur un film appelé Pulp Fiction. Le film raconte la vie de deux tueurs à gages, un boxeur, un gangster et sa femme, ainsi que deux bandits de restaurant. Écris le nom du film sur l’affiche ».

Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi : « génère une affiche Pixar pour Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi. Écris le nom du film sur l’affiche ».

La Liste de Schindler : « génère une affiche Pixar pour La Liste de Schindler. Le film parle de la Pologne occupée par l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Écris le nom du film sur l’affiche ».

Douze hommes en colère : « génère une affiche Pixar sur 12 hommes en colère. Le film parle du jury d’un procès pour meurtre à New York frustré par un seul membre dont la prudence sceptique les oblige à examiner plus attentivement les preuves avant de passer à un verdict précipité. Écris le nom du film sur l’affiche ».

Le Parrain 2 : « Génère une affiche de style Pixar sur Le Parrain II. Le film parle des débuts et de la carrière de Vito Corleone dans les années 1920 à New York, tandis que son fils, Michael, étend et resserre son emprise sur le syndicat du crime familial. Écris le nom du film sur l’affiche ».

The Dark Knight : « Génère une affiche de style Pixar sur The Dark Knight. Le film raconte comment, quand la menace connue comme le Joker sème le chaos sur la ville de Gotham, Batman doit accepter l’un des plus grands tests physiques et psychologiques de sa capacité à combattre l’injustice. Écris le nom du film sur l’affiche ».

Le Parrain : « Génère une affiche de style Pixar sur Le Parrain. Le film raconte l’histoire de Don Vito Corleone, chef d’une famille mafieuse, qui décide de céder son empire à son plus jeune fils Michael. Cependant, sa décision met involontairement la vie de ses proches en grave danger. Écris le nom du film sur l’affiche ».

Les Évadés : « Génère une affiche de style Pixar sur Les Évadés. Le film raconte qu’au cours de plusieurs années, deux condamnés nouent une amitié, cherchant la consolation et, éventuellement, la rédemption par une compassion fondamentale. Écris le nom du film sur l’affiche ».

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour créer un chef d’œuvre virtuel. Grâce à l’intelligence artificielle, vous pouvez désormais exploiter la magie Disney à votre guise sans même avoir besoin de savoir dessiner !