Phishing : les attaques ont triplé en 2024 ! Comment protéger vos proches de ce fléau ?

En 2024, le phishing a atteint un niveau critique, avec des clics sur des liens frauduleux qui ont presque triplé en un an. Les pirates redoublent d’ingéniosité pour tromper leurs cibles. Et ils explorent des tactiques plus subtiles et inattendues. Face à cette menace en constante évolution, comment protéger vos proches et éviter de tomber dans leurs pièges ? On fait le point.

Vous savez ce moment où vous recevez un e-mail bizarre d’une récompense ou d’un colis mystérieux à récupérer ? Aujourd’hui, les pirates sont passés à la vitesse supérieure. Ainsi, en 2024, les clics sur des liens de phishing ont explosé.

Selon un rapport récent, ces attaques ne se contentent plus de se cacher dans des e-mails louches. Désormais, elles envahissent les moteurs de recherche, les publicités en ligne, et même vos sites préférés.

Les hackers sont devenus des maestros de l’arnaque. Ils jouent alors sur la fatigue mentale des utilisateurs et leur confiance dans des interfaces familières. Et attention ! Les criminels ne visent pas seulement les entreprises, mais aussi les particuliers.

En 2024, le phishing est donc devenu un fléau XXL. Selon Netskope, le nombre de clics sur ces liens a triplé en un an. D’après ce rapport, cette montée en puissance s’explique par plusieurs raisons comme la fatigue cognitive. Avec des attaques incessantes, même les utilisateurs les plus vigilants finissent par baisser leur garde. J’avoue que rester alerte 24h/24, c’est humainement épuisant.

