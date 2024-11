Piratage téléphonique : encore une attaque facilitée par de vieilles infrastructures

Les États-Unis sont confrontés à l’un des plus graves piratages de télécommunications de leur histoire.

Selon le Wall Street Journal, des pirates informatiques chinois ont ciblé plusieurs fournisseurs d’accès à Internet aux États-Unis. Leur objectif était d’accéder à un système gouvernemental crucial. Ce système sert à gérer les écoutes téléphoniques autorisées par les tribunaux. Ce qui a rendu la situation particulièrement critique.

Les pirates, identifiés comme appartenant au groupe Salt Typhoon, ont exploité des infrastructures vieillissantes. Ainsi, ils ont pu intercepter des conversations téléphoniques et des messages texte non chiffrés. Parmi leurs cibles figuraient des personnalités politiques et des responsables de haut niveau. Donald Trump et JD Vance auraient été directement affectés par ces écoutes illégales.

Cependant, les messages échangés via des plateformes sécurisées comme WhatsApp, Signal ou iMessage sont restés hors de portée. En revanche, les communications classiques, notamment entre iPhone et téléphones Android, n’ont pas bénéficié du même niveau de protection. Cela a permis aux pirates de collecter des informations sensibles sans grande difficulté.

Une menace toujours active

Selon Mark Warner, président de la commission sénatoriale du renseignement, les pirates chinois pourraient encore avoir un accès actif aux télécommunications. Il a souligné que les responsables n’ont pas encore corrigé toutes les failles du système. « La porte de la grange est toujours grande ouverte », a-t-il affirmé au New York Times.

Cette attaque est jugée bien plus grave que d’autres cyberattaques historiques comme celles de Colonial Pipeline ou SolarWinds. Warner considère cette opération comme une menace majeure pour la sécurité nationale américaine.

Le FBI a informé environ 150 victimes de cette intrusion, principalement situées dans la région de Washington DC. Ces victimes incluent des responsables gouvernementaux impliqués dans la sécurité nationale. L’ampleur de l’attaque démontre à quel point les infrastructures critiques restent vulnérables face à des groupes cybercriminels organisés.

Un réseau obsolète sous le feu des critiques

Les équipements de télécommunications vieillissants ont joué un rôle clé dans la réussite de cette attaque. Ces failles, présentes dans les infrastructures, ont offert une porte d’entrée aux pirates pour accéder à des données sensibles. Brendan Carr, membre de la Commission fédérale des communications, a souligné l’urgence de moderniser ces systèmes. Il a déclaré que la cybersécurité doit devenir une priorité stratégique pour le gouvernement américain.

Que faire pour protéger vos communications ?

Cet incident montre clairement l’importance de privilégier les outils de messagerie chiffrée. Les utilisateurs doivent éviter les appels et messages non sécurisés lorsqu’ils échangent des informations sensibles. Adopter de bonnes pratiques numériques est essentiel pour limiter les risques.

Salt Typhoon, responsable du piratage des télécommunications aux États-Unis, a démontré un niveau de sophistication alarmant. Investir dans des infrastructures modernes et renforcer les protocoles de sécurité sont désormais des impératifs pour contrer ces menaces.

