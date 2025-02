Pourquoi l’humain domine le monde ? Ce scientifique révèle la vraie raison

L’espèce humaine partage une culture comme toutes les autres espèces. Mais qu’est-ce qui différencie cette culture humaine ?

Depuis toujours, la culture humaine a été beaucoup plus puissante, évolutive et flexible que celle des autres espèces. Cette nouvelle hypothèse de Thomas Morgan pourrait encore le confirmer. Cet anthropologue évolutionniste à l’Université d’État de l’Arizona propose une nouvelle hypothèse captivante qui pourrait expliquer cette distinction. Tout s’explique par « l’ouverture humaine », ou plus précisément, notre manière exceptionnelle d’imaginer un nombre infini de combinaisons et de possibilités.

Culture et transmission, un point que nous partageons avec le monde animal

Depuis longtemps, des scientifiques pensent que la faculté à transmettre des connaissances était propre aux humains. Toutefois, des recherches sur le comportement animal ont montré que d’autres espèces ont aussi ce savoir-faire.

Prenons le cas des chimpanzés qui apprennent de leurs parents à se servir d’outils pour extraire des termites d’un tronc d’arbre, puis transmettent cette méthode à leur propre progéniture. C’est aussi le cas pour les baleines à bosse. Est-ce que vous savez que les chants se transforment et gagnent en complexité au fil des générations. Ils se diffusent même d’un groupe à l’autre, à la manière des tendances musicales chez les humains.

Pour ce qui est des insectes, les fourmis coupeuses de feuilles illustrent parfaitement ce phénomène. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, elles ne consomment pas directement les feuilles qu’elles récoltent. Elles les découpent en petits morceaux, les rapportent à la colonie et les utilisent pour cultiver un champignon dans leurs galeries souterraines. Ce champignon, nourri par la décomposition des feuilles, forme un véritable jardin fongique qui produit les nutriments essentiels à l’alimentation des fourmis.

Si tant d’espèces animales développent et transmettent leurs propres cultures, qu’est-ce qui rend la culture humaine unique ? L’anthropologue évolutionniste Thomas Morgan, de l’Université d’État d’Arizona, avance une nouvelle hypothèse pour répondre à cette question.

La culture humaine se distingue par la notion d’ouverture

Thomas Morgan affirme que c’est l’ouverture qui différencie la culture humaine des autres. Plus précisément, il s’agit de notre manière d’envisager et de planifier une multitude de possibilités dans leurs actions.

En fait, les humains ont la capacité d’imaginer des étapes complexes et imbriquées pour parvenir à leur but, puis adapter et perfectionner ces étapes selon les besoins.

À titre d’exemple, pour qu’un parent puisse préparer un repas pour ses enfants, il doit suivre plusieurs étapes. Tout d’abord, il doit sortir les ustensiles nécessaires, mesurer et mélanger les ingrédients en suivant des étapes précises.

Ce n’est qu’ensuite qu’il peut le cuire et surveiller la texture et la température pour terminer avec l’ajustement de la cuisson.

Pour réaliser ce genre de raisonnement, nous avons besoin d’une grande souplesse intellectuelle. Dans ce contexte, « l’ouverture » désigne la capacité des humains à concevoir des étapes intermédiaires pour atteindre un objectif.

Il concerne aussi les capacités à les ajuster face aux imprévus et à inventer de nouvelles séquences qu’ils peuvent ensuite combiner de manière inédite. Cette faculté nous permet ainsi d’innover, d’improviser et de créer de nouvelles choses en permanence.

Alors, qu’en pensez-vous ? Cette capacité va réellement permettre à l’humain de dominer le monde !

