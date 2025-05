Précommandes Nintendo Switch : comment recevoir une invitation ?

Obtenir la Nintendo Switch 2 ne sera pas une partie de plaisir. Entre la demande folle, les conditions imposées et un système d’invitation digne d’un jeu à plusieurs niveaux, il vaut mieux connaître les règles avant de se lancer dans la quête.

Eh bah ! Nintendo ne plaisante pas avec sa prochaine console. Pour éviter les ruptures éclairs et les bots qui raflent tout, l’entreprise a mis en place un système de précommande un peu spécial. Il faut recevoir une invitation pour mettre la main sur la Switch 2.

Il n’est pas question de faire la file chez son revendeur habituel ou de rafraîchir une page à minuit. Cette fois, Nintendo sélectionne les joueurs selon des critères bien précis. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne pas louper cette opportunité.

Nous attendons tous impatiemment la Nintendo Switch 2. Mais si vous pensiez pouvoir simplement cliquer sur « Ajouter au panier » le jour J, mauvaise nouvelle. Ce sera un peu plus compliqué que ça. La demande de la nouvelle Switch est énorme, et Nintendo a décidé de filtrer les heureux élus avec un système d’invitations bien à elle.

Alors, Nintendo va lancer les précommandes le 8 mai, mais uniquement pour ceux qui auront manifesté leur intérêt et rempli certaines conditions.

Pour espérer recevoir une invitation officielle, vous devez remplir quatre conditions. Il vous faudra avoir accumulé au moins 12 mois d’abonnement payant à Nintendo Switch Online. Ils n’ont pas besoin d’être consécutifs, tant que le total est là.

Ensuite, vous devez avoir joué au moins 50 heures au total avant le 2 avril 2025, un score facilement atteint pour tout joueur régulier. Il faut aussi avoir 18 ans minimum, et enfin, avoir accepté de partager vos données de jeu avec Nintendo.

