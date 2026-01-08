Prompt citation : cette nouvelle technique rend ChatGPT beaucoup plus puissant

La technique qui permet de pousser ChatGPT bien au-delà de ses réponses habituelles est toute simple. Elle est moins connue du grand public, mais change la fiabilité de l’IA.

Beaucoup d’entre nous pensaient qu’il fallait toujours recourir à la dernière version d’une IA pour profiter de toute sa puissance. C’est d’ailleurs pourquoi OpenAI ne cesse de dévoiler de nouveaux modèles, plus rapides, plus performants, et parfois même plus intelligents.

Pourtant, il existe une technique simple qui permet de tirer davantage de n’importe quelle version de ChatGPT. Cela sans attendre la prochaine mise à jour. Testez-la, vous ne le regretterez pas !

Quelle est cette technique qui dévoile la puissance de ChatGPT ?

La nouvelle technique s’appelle le « prompt citation » Le principe est presque trop simple pour être vrai. En effet, avant même de poser votre question sur ChatGPT, vous commencez par une consigne claire selon laquelle toute affirmation factuelle doit être accompagnée d’une source identifiable.

Article académique, document officiel, reportage original, toute source peut faire l’affaire. Et si l’info n’est pas vérifiable, ChatGPT doit l’admettre.

Le résultat est immédiat et double. D’un côté, l’utilisateur peut contrôler chaque affirmation de l’IA, avec des liens cliquables pour vérifier les sources. De l’autre, le modèle se voit obligé de s’appuyer uniquement sur des références fiables. Fini donc les réponses approximatives ou inspirées de blogs douteux.

Mieux encore, cette technique de ChatGPT est entièrement personnalisable. Vous pouvez exiger uniquement des sources académiques. Il vous est aussi possible de limiter les références à des organismes gouvernementaux. Ou encore refuser certains types de contenus.

Des réponses plus solides

Les effets se voient tout de suite. Sur une question aussi classique que « quelle est la méthode la plus efficace pour perdre du poids », ChatGPT délaisse les conseils génériques.

À la place, il synthétise des essais cliniques. L’IA cite aussi des études scientifiques et renvoie vers des documents institutionnels.

Même chose sur des sujets complexes. Avec ce prompt, les explications deviennent donc plus structurées, mieux sourcées, et surtout vérifiables. Chaque information importante est accompagnée d’un lien. Et si une source est trop technique, il suffit de demander à ChatGPT de la vulgariser.

Cette technique transforme le chatbot en assistant de recherche crédible. Il n’est pas infaillible, évidemment. Mais beaucoup plus fiable.

Le plus surprenant ? Tout le monde peut l’utiliser. Pas besoin d’abonnement premium ni de bidouillage avancé. Alors oui, ChatGPT reste une IA. Mais avec le prompt de citation, il arrête de jouer au sachant omniscient.

