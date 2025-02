Le dragon déploie ses ailes ! Qualcomm se lance dans l’IA et les robots avec Dragonwing

Qualcomm lâche un tout nouveau dragon ! Avec Dragonwing, l’entreprise derrière les célèbres processeurs Snapdragon s’attaque désormais à l’IA et à la robotique industrielle. Nouveau nom, nouveau logo, mais surtout, une ambition claire. Et c’est de révolutionner les secteurs professionnels avec des solutions encore plus intelligentes et plus performantes.

Lorsque nous parlons de Qualcomm, les premières choses que nous pensons sont toujours les puces Snapdragon dans nos smartphones et nos PC portables. Mais cette fois, la firme américaine change de terrain de jeu. Avec Dragonwing, elle veut s’imposer dans l’industrie en apportant des technologies d’IA embarquée et de connectivité avancée aux entreprises. Le grand public peut s’écarter car Dragonwing se concentre plutôt sur des solutions puissantes et économes en énergie pour transformer le monde professionnel.

Le dragon de Qualcomm est prêt à survoler l’industrie

Si Snapdragon est la star des smartphones, Dragonwing, lui, vise les entreprises et les technologies industrielles. Loin des téléphones et des PC, cette marque regroupe donc des solutions taillées pour des secteurs comme l’énergie, la fabrication et les télécommunications.

D’après Qualcomm, Dragonwing est comme un « portefeuille de marques ». C’est une manière élégante de dire qu’ils rassemblent sous cette bannière toutes leurs avancées en IA, en connectivité et en robotique pour l’industrie. Ainsi, ce portefeuille comporte des produits conçus pour les applications IoT industrielles et embarquées, les réseaux et les infrastructures cellulaires.

Qualcomm Dragonwing is the future. Delivering cutting-edge tech for industrial and embedded IoT, enterprise, and networking, and built to solve any problem. pic.twitter.com/WwNkhujgA3 February 25, 2025

Par ailleurs, Dragonwing ne se contente pas d’un joli logo (même si je trouve que son dragon violet est plutôt stylé). Cette nouvelle marque cache des technologies de pointe pensées pour améliorer les objets intelligents. Notamment des caméras industrielles boostées à l’IA, des drones autonomes et des robots capables d’analyser leur environnement en temps réel.

Avec cette gamme, Qualcomm veut donc offrir aux entreprises un moyen d’accélérer leur transformation numérique. Et bien sûr, tout en optimisant l’efficacité des machines et en boostant l’innovation.

Dragonwing va faire sa première grande apparition au Mobile World Congress 2025 à Barcelone, du 3 au 6 mars.

Alors, le dragon est lâché, mais selon-vous va-t-il vraiment dominer l’industrie ? IA, robots, connectivité… Qualcomm va-t-il réussir ? J’attends vos avis dans les commentaires !

