Quittez le bureau, pas la tête : Asics défie Amazon avec une pub décalée !

La nouvelle publicité d’Asics critique frontalement Amazon et encourage les employés à quitter leur bureau pour préserver leur santé mentale. Avec Brian Cox en porte-parole, cette campagne audacieuse marque un tournant dans la communication de la marque japonaise, qui adopte une approche percutante et non consensuelle.

Alors qu’Amazon exige de ses employés un retour au bureau cinq jours par semaine, Asics plaide pour des pauses régulières loin de l’écran. Dans un message cinglant, Brian Cox critique les initiatives de bien-être d’Amazon. Il les qualifie de gadgets superficiels, comme les fruits gratuits et les mercredis santé. « Une banane, quelqu’un ? » ironise-t-il, en référence moqueuse aux célèbres « Banistas » du géant de l’e-commerce.



La marque s’appuie sur des recherches démontrant que prendre de courtes pauses pour bouger améliore le bien-être mental et physique des employés. Le message est direct : bouger au bureau n’est pas un luxe, c’est une nécessité.

Brian Cox, une voix provocatrice

Connu pour son rôle de magnat des médias dans la série à succès « Succession », Brian Cox apporte son charisme à la campagne d’Asics. Sans jouer le rôle d’un patron tyrannique, il critique avec virulence la culture du travail de bureau excessif, incarnée par des géants comme Amazon. Cette attaque, bien que subtile, n’a pas échappé aux internautes qui saluent le courage d’Asics.

En mettant en scène Cox face à un bureau géant, la publicité tourne en dérision l’environnement de travail rigide. Avec humour, Asics invite à remettre en question le modèle du travail sédentaire, au profit d’un environnement plus flexible et axé sur la santé des employés.

Des pauses actives pour plus de productivité

La marque japonaise n’en reste pas à la critique. Sur son site dédié, elle propose un guide pratique pour intégrer des pauses actives au quotidien. L’objectif ? Encourager les travailleurs à s’éloigner régulièrement de leur poste, ne serait-ce que 15 minutes, pour effectuer des exercices simples et bénéfiques.

Les recherches mises en avant par Asics montrent que ces courtes pauses réduisent aussi le stress et l’anxiété. Un constat qui résonne particulièrement dans le contexte actuel, où la santé mentale des employés est plus que jamais une priorité.

En pointant du doigt Amazon, Asics espère provoquer un débat sur les pratiques managériales actuelles. L’idée de voir des bureaux vides comme symbole de bien-être pourrait bien heurter le géant du commerce en ligne. Jusqu’à présent, aucune réponse officielle n’a été donnée par Amazon.

Le début d’un mouvement ?

Asics invite les employés à partager des photos de leurs bureaux vides pour symboliser leur soutien à cette initiative de pauses bien-être. Ce mouvement est encore à ses débuts. Il pourrait toutefois prendre de l’ampleur si d’autres entreprises s’en inspirent pour repenser leur environnement de travail.

En filigrane, c’est toute la question du retour au bureau qui est posée. De nombreuses entreprises, y compris Amazon, insistent sur la présence physique des employés. La campagne d’Asics, quant à elle, invite à explorer des alternatives.

Avec cette publicité, Asics ne se contente pas de vendre des chaussures : elle défie les entreprises à repenser leur modèle. En valorisant les pauses actives, la marque japonaise impose un nouveau standard, celui d’un équilibre entre performance et bien-être. Et si, finalement, la vraie révolution du travail commençait par une simple pause ?

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.