Ransomwares dans l’éducation : un coût élevé pour les écoles et universités

Les écoles et universités sont de plus en plus victimes de ransomwares. Elles paient souvent des rançons supérieures à la demande initiale.

Une enquête de Sophos révèle que 55 % des responsables de la cybersécurité dans les écoles primaires et 67 % dans les universités ont payé plus que ce que les pirates demandaient au départ. Cette situation s’explique par la pression intense de maintenir les établissements ouverts et fonctionnels malgré les attaques.

Pourquoi les écoles et universités finissent-elles par payer plus que nécessaire ? Les chercheurs de Sophos pensent que c’est la pression de continuer à fonctionner qui pousse à céder aux pirates. Ces établissements doivent rester opérationnels pour leurs communautés. Chaque minute d’interruption a des conséquences importantes. Pour éviter des perturbations prolongées, ils se sentent contraints de payer rapidement et davantage.

La récupération après une attaque reste lente

Se remettre d’une attaque de ransomware demeure un défi majeur pour les écoles et universités. Seuls 30 % des établissements parviennent à se rétablir complètement en une semaine. Ce chiffre est en baisse par rapport à l’année dernière. À cette époque, 33 % des écoles primaires et 40 % des universités avaient réussi à se rétablir aussi rapidement. La lenteur de la reprise montre l’impact durable des ransomwares sur ces institutions.

Le nombre d’attaques de ransomwares contre les établissements éducatifs a diminué cette année. Cela dit, 63 % des écoles et 66 % des universités ont signalé une attaque. L’année précédente, ces chiffres s’élevaient respectivement à 80 % et 79 %. Malgré cette baisse, le taux de cryptage des données a augmenté. De ce fait, les pirates deviennent plus efficaces dans leurs actions.

Renforcer la sécurité pour mieux se protéger

Pour mieux se protéger, Sophos recommande une approche de sécurité par couches. D’abord, analyser les vulnérabilités et prioriser les correctifs. Ensuite, utiliser des solutions de protection des terminaux avec des capacités anti-ransomware. Il est également essentiel d’intégrer des services de détection et de réponse gérés par des experts, disponibles à tout moment, pour réagir rapidement aux menaces.

Chester Wisniewski, directeur et CTO terrain chez Sophos, souligne que les établissements éducatifs sont des cibles vulnérables. Leur responsabilité envers les municipalités, les communautés et les étudiants crée une forte pression. Lors d’une attaque, les institutions doivent rester ouvertes et continuer à fournir leurs services. Cette responsabilité les pousse à agir sous pression, ce qui explique pourquoi elles paient souvent plus.

Les écoles et universités font face à des défis constants en matière de cybersécurité. Les attaques de ransomwares ont diminué, mais les risques et coûts de récupération restent élevés. Renforcer les mesures de sécurité est essentiel pour protéger les systèmes et minimiser les impacts futurs. Cependant, la priorité, reste la protection des données et la continuité des services pour leurs communautés.

