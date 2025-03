Roblox lance une IA qui crée des objets 3D à partir d’une description !

Créer un objet 3D en quelques secondes, juste avec une description ? C’est désormais possible grâce à Cube, la nouvelle IA générative de 3D lancée par Roblox. Et le meilleur dans tout ça ? L’outil est même disponible en open source, prêt à être exploité par les développeurs du monde entier !

Roblox vient de faire son entrée dans l’univers de la création numérique. Avec Cube, son tout premier modèle 3D génératif, l’entreprise permet aux développeurs de concevoir des objets directement à partir d’un simple texte. Présenté lors de la Game Developers Conference (GDC), cet outil sera rapidement accessible aux créateurs de la plateforme. Et pour aller encore plus loin, Roblox mise sur l’open source, offrant ainsi une flexibilité totale aux développeurs.

Créez des objets 3D avec le modèle Cube

Roblox vient donc de lancer Cube, son premier modèle 3D génératif. Annoncé ce lundi 17 mars, ce nouvel outil va permettre aux développeurs de concevoir des objets 3D à partir d’une simple description.

Je me souviens que Cube a été présenté le 6 septembre 2024 lors de la conférence annuelle des développeurs de Roblox. Cette IA a déjà fait sa grande démonstration lors de la Game Developers Conference (GDC) ce lundi même.

Les créateurs de la plateforme n’auront pas à attendre longtemps. Puisque Cube sera disponible dès cette semaine dans Roblox Studio. Et une première fonctionnalité est comprise dans la boîte. Notamment, la génération de maillage 3D.

Qui plus est, la version open source de Cube permet à tout le monde de modifier, entraîner ou intégrer l’IA dans d’autres projets.

Encore plus d’IA pour enrichir l’expérience de jeu

Par ailleurs, Roblox ne s’arrête pas là et annonce également trois nouveaux outils IA à venir. Il y a la génération de texte, l’intégration d’IA pour que les joueurs interagissent avec des PNJ intelligents. On y retrouvera aussi la synthèse vocale pour donner de la voix aux personnages et ajouter des narrations aux jeux. Les commandes vocales seront aussi de la partie.

Et la suite ? Roblox voit grand avec la génération automatique de scènes complètes. Par exemple, si vous demandez une forêt d’automne, Cube s’occupe de tout le tralala : arbres, feuilles dorées, ambiance lumineuse… L’objectif, c’est de passer du 3D au 4D, avec des objets et des mondes entièrement interactifs et évolutifs.

Today we are announcing our Cube 3D foundational model. Roblox creators will soon be able to support 3D generative creation from WITHIN their games and experiences.https://t.co/XeMDPw0VP0 pic.twitter.com/goFxLLklPo

Ainsi, avec Cube vous n’aurez plus besoin d’être un expert en modélisation pour concevoir des mondes immersifs. L’IA 3D de Roblox est là pour simplifier le travail, accélérer le processus et donner aux créateurs encore plus de liberté.

Alors, avez-vous hâte de tester Cube ? Comment l’utiliseriez-vous dans vos projets ? Partagez vos idées !

