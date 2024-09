Roblox dévoile une IA pour créer des mondes en 3D avec un prompt ! Tout savoir

Créateurs de jeux vidéo ? Roblox vous présente son IA générative capable de créer des mondes en 3D. En plus, l’outil est open source, ce qui signifie que les amateurs comme les professionnels y auront accès.

Roblox, une plateforme emblématique de création de jeux, s’apprête à révolutionner le processus de développement de jeux avec son IA. Cette technologie permettrait à ceux qui ne maîtrisent pas la conception 3D, de donner vie aux mondes qu’ils s’imaginent. Il suffit d’écrire le prompt adéquat.

L’entreprise a présenté cette nouvelle IA lors de la 10ème conférence annuelle des développeurs Roblox à San Jose, Californie. Par contre, elle n’a pas révélé de date exacte pour son lancement. Ce qui laisse les nombreux passionnés de création de jeux vidéo dans le suspens et l’impatience.

Une IA générateur de mondes en 3D, en cours de développement

Pour nous donner un aperçu de la performance de son IA, l’entreprise a posté une vidéo de démonstration. Cette dernière montre un utilisateur qui écrit « créer une piste de course », puis « transformer le décor en désert » dans le prompt. Un paysage 3D adéquat a ensuite été généré. Il faut toutefois noter que cet outil est encore en cours de développement et que Roblox prévoit d’adopter plus de fonctionnalités.

La société envisage, par exemple, un système qui offre à ses utilisateurs la possibilité d’effectuer des modifications. Ajuster l’heure de la journée ou remplacer des paysages entiers… D’après certaines sources, l’entreprise travaille aussi sur un modèle multimodal capable de traiter des invites sous forme de vidéos ou de fichiers 3D.

Une fois le développement terminé, Roblox songe à rendre l’outil open source. Cela permet aux développeurs, y compris les concurrents, de l’utiliser et de l’adapter. L’entreprise compte ainsi bénéficier des contributions d’autres créateurs d’IA pour améliorer la sienne en temps réel.

Bon à savoir : Ce générateur 3D fait partie du plan de Roblox pour ajouter plus d’intelligence artificielle (IA) à sa plateforme. En tout, la plateforme utilise environ 250 modèles d’IA pour différentes tâches. Par exemple, un de ces modèles surveille le chat vocal en direct pour bloquer les contenus inappropriés. Cependant, certains joueurs n’aiment pas cette surveillance automatique.

Le générateur 3D de Roblox fonctionne comme un jeu de devinettes. Imaginez que l’IA regarde des morceaux d’informations, appelés « jetons », qui sont comme des pièces d’un objet 3D. Elle analyse ces pièces et devine laquelle vient ensuite pour créer un objet ou un décor cohérent. C’est comme construire un château avec des briques Lego en suivant un manuel précis.

Développer une telle technologie n’est, cependant, pas sans défis. Anupam Singh, vice-président de l’IA et de l’ingénierie chez Roblox, lui-même confirme la complexité du processus. « Il est difficile de trouver des informations 3D de haute qualité ». Les données d’entraînement doivent être extrêmement précises pour que l’IA puisse prédire la forme correcte d’un objet 3D. Sinon, les utilisateurs risquent de se retrouver avec des résultats bizarres, « du genre un chien à six pattes ».

Pour éviter de tels résultats, Roblox utilise un deuxième modèle d’IA, un « modérateur visuel ». Il détecte les erreurs et rejette les créations incorrectes jusqu’à ce que le bon élément soit généré. Une approche d’essais et d’erreurs qui, malgré sa complexité, permet de perfectionner les résultats. Cette méthode garantit que chaque environnement et objet créé par l’IA soit fidèle à l’invite initiale mais aussi réaliste et cohérent.

