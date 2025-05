Sam Altman vs Elon Musk : la course pour créer l’appli ultime

Sam Altman et Elon Musk ne se contentent pas de participer à la compétition pour l’IA. Ils visent tous deux à créer le Saint Graal de la Silicon Valley : une super application « tout-en-un » qui couvre la finance, les réseaux sociaux, les jeux et bien d’autres domaines.

Savez-vous que Sam Altman et Elon Musk ne sont plus des concurrents dans le domaine de l’IA. Oui, ils sont également en compétition pour créer ce que la Silicon Valley considère comme l’ultime « application tout-en-un ». Baptisé le Saint Graal technologique, cette application va fusionner des outils financiers, des réseaux sociaux, du commerce, des jeux et bien d’autres fonctionnalités au sein d’une plateforme unique et fluide.

Worldcoin, le grand atout de Sam Altman pour concevoir une super application basée sur la cryptomonnaie

Pour battre Elon Musk dans cette bataille, Sam Altman va faire son entrée dans l’arène avec Worldcoin.

En parallèle de son rôle à la tête d’OpenAI, il mène un projet ambitieux, qui n’est autre que le Worldcoin. Il s’agit d’une cryptomonnaie, distribuée aux gens qui acceptent de se faire scanner les yeux à l’aide des orbes développés par la startup Tools for Humanity.

L’application World, associée à ce projet, a vu son nombre d’utilisateurs mensuels doubler au cours des six derniers mois. En effet, il a atteint 26 millions de personnes, dont 12 millions vérifiées par scan oculaire.

World se présente en même temps comme un portefeuille crypto, un réseau social et une plateforme d’applications miniatures tout-en-un.

Les utilisateurs peuvent y échanger des messages via une interface de chat liée à leur World ID et effectuer diverses transactions en cryptomonnaie.

D’ailleurs, il s’agit d’un concept similaire à celui qu’Elon Musk envisage pour X.

Sam Altman Vs Elon Musk ? Une bataille financière aux alliances stratégiques similaires ?

Bien que Sam Altman et Elon Musk soient des rivaux, les deux entrepreneurs suivent des trajectoires étonnamment similaires dans leurs partenariats.

Tools for Humanity a récemment annoncé un accord avec Visa pour lancer une carte de débit aux États-Unis cet été.

Cette carte va permettre d’effectuer des transactions avec Worldcoin et d’offrir des récompenses pour les abonnements à des services d’IA.

Ce partenariat rappelle celui entre X et Visa pour X Money. Les deux initiatives cherchent à résoudre le problème des bots en ligne et centraliser en même temps les activités numériques des utilisateurs.

Alex Blania, PDG de Tools for Humanity, a exprimé son intérêt pour une collaboration avec OpenAI. Il suggère ainsi de potentielles synergies entre les projets de Sam Altman.

D’ici la fin de l’année, vous pourriez être amené à choisir entre confier votre portefeuille numérique et vos interactions sociales à l’empire d’Elon Musk ou à celui de Sam Altman.

Alors, qu’en dites-vous ? Vous allez confier à qui votre portefeuille numérique ?

