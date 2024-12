Samsung lance son propre Cloud Gaming ! Faut-il lacher Xbox Game Pass et GeForce Now ?

Samsung fait une entrée remarquée dans le monde du cloud gaming avec une plateforme révolutionnaire. Désormais, les utilisateurs de Galaxy peuvent jouer immédiatement à leurs jeux mobiles préférés, sans avoir à les télécharger.

En 2023, Samsung a surpris tout le monde en lançant la bêta de sa plateforme de Cloud Gaming. Bonne nouvelle, le service est officiellement disponible en Amérique du Nord. Il semble que Samsung veuille changer la donne du jeu mobile.

Lorsque l’on pense au Cloud Gaming, on imagine jouer à des titres AAA sur des appareils modestes. Mais Samsung prend une autre voie. Au lieu de proposer des jeux normalement inaccessibles sur mobile, il offre un accès instantané aux jeux mobiles existants.

Nous savons tous à quel point l’attente d’un téléchargement peut être frustrante. Grâce au Cloud Gaming de Samsung, cette attente disparaît. Les joueurs peuvent plonger dans l’action sans délai.

À mon avis, cette stratégie est astucieuse. Les jeux mobiles représentent un marché colossal, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde. En éliminant les téléchargements, Samsung s’adresse à une audience prête à jouer immédiatement, sans complications techniques.

Et si vous êtes développeur, cette solution est également séduisante. Citons par exemple la compatibilité avec les fichiers APK Android, qui facilite l’intégration des jeux. Selon Samsung, cette simplicité a permis une augmentation de 149 % des utilisateurs actifs mensuels sur ses appareils Galaxy en Amérique du Nord.

Mais comment ça marche ? Lorsqu’un utilisateur voit une publicité pour un jeu, il clique dessus. Ensuite, il est redirigé vers le Galaxy Store. Et là, surprise : une option lui propose de jouer immédiatement via le Cloud Gaming.

Samsung Gaming Hub Welcomes the Biggest Xbox Game Pass Titles

Samsung is introducing new ways to stream some of the biggest games of the year via Samsung Gaming Hub and a brand-new version of the popular trivia game The Six via the award-winning Tizen platform. Owners of selec… pic.twitter.com/Xx7rLhnaNh