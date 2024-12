Signal : un réseau pédocriminel démantelé, découvrez le nombre hallucinant de Français

Plus de 375 000 photos et 156 000 vidéos ont été saisies pendant cette opération. Par ailleurs, 95 individus ont été interpellés, dont certains résidents en Gironde et dans la Vienne.

« Des milliers d’images pédopornographiques échangées à l’échelle mondiale » ! C’est le sinistre constat dressé par la gendarmerie nationale après le démantèlement de ce vaste réseau criminel opérant via l’application de messagerie Signal. Plus de 200 téraoctets de contenu illégal étaient accessibles à un forum rassemblant 16 000 utilisateurs issus de 130 pays. Les investigations ont permis la saisie de 375 000 photos et 156 000 vidéos sur 122 ordinateurs, 330 supports numériques et 152 smartphones, selon un communiqué des autorités.

Un réseau pédopornographique mondial démantelé

Tout commence en novembre 2023, avec la perquisition d’un téléphone dans les Hauts-de-Seine. En fait, son propriétaire a été accusé de consultation régulière d’images pédopornographiques.

C’est ce qui a particulièrement attiré l’attention des cyber-enquêteurs de la Section de recherches de Versailles. Ces derniers découvrent alors plusieurs groupes de discussion sur l’application chiffrée Signal, dont les noms ne laissent aucun doute quant à leur contenu criminel.

Face à l’ampleur des échanges, une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Nanterre pour identifier les participants. Les investigations, menées sur plusieurs mois, permettent d’identifier 95 individus résidant en France et plus de 16 000 utilisateurs à l’international.

En décembre 2024, l’affaire prend un tournant décisif lorsque le parquet de Nanterre transmet le dossier à 64 parquets territoriaux. Entre le 9 et le 19 décembre, des interpellations sont menées dans tout le pays, mobilisant 570 enquêteurs, dont 140 spécialistes en cybercriminalité de la gendarmerie nationale.

Des interpellations et révélations troublantes en Nouvelle-Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine, plusieurs interpellations ont eu lieu, notamment dans la Vienne et en Gironde, dans le cadre du démantèlement d’un vaste réseau pédopornographique. Dans la Vienne, deux individus originaires de Poitou-Charentes ont été arrêtés. Par ailleurs, une information judiciaire a été ouverte en vue d’une audience prévue en janvier prochain.

En Gironde, les enquêtes, menées sous pseudonymes par les gendarmes locaux, ont conduit à l’identification de plusieurs suspects, bien que leur nombre précis reste à confirmer. En revanche, aucun individu n’a pu être identifié dans le Limousin.

Parmi les 95 personnes interpellées à l’échelle nationale, 36 étaient déjà connues pour des infractions sexuelles sur mineurs. En outre, 7 figuraient au FIJAIS (Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles).

Les mis en cause sont tous des hommes âgés de 16 à 74 ans. Ils incluent un directeur d’association pour jeunes, un éducateur sportif et même l’adjoint d’un maire.

La gendarmerie nationale précise que la majorité des suspects ont déjà reconnu les faits. Par ailleurs, les informations es 16 320 utilisateurs étrangers seront transmises aux autorités compétentes via Interpol.

