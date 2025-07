Study Together : c’est quoi, cette mystérieuse nouveauté pour ChatGPT ?

Une mystérieuse option nommée « Study Together » vient de faire son apparition dans ChatGPT. Une nouveauté discrète, mais qui intrigue déjà les fans d’IA et les étudiants connectés.

Depuis quelques jours, certains abonnés à ChatGPT ont remarqué un nouvel outil baptisé « Study Together ». Contrairement au ChatGPT habituel qui donne des réponses toutes faites, ce mode inviterait plutôt à la réflexion en posant lui-même des questions. Pour l’instant, le mystère reste entier, car il n’y a rien d’officiel de la part d’OpenAI. Juste une apparition discrète.

Depuis peu, certains utilisateurs de ChatGPT ont repéré la nouvelle fonctionnalité Study Together. Contrairement à son mode habituel, où ChatGPT fournit directement la réponse, Study Together inverse les rôles. Ainsi, l’IA poserait des questions à l’utilisateur, façon tuteur ou coach.

L’idée, c’est peut-être d’inciter à réfléchir, progresser, apprendre. Ce nouveau mode nous rappelle clairement la stratégie de Google LearnLM, qui veut aussi transformer l’IA en assistant pédagogique intelligent.

Par ailleurs, une autre piste évoquée, c’est qu’apparemment le mode Study Together pourrait permettre des sessions collaboratives. Plusieurs personnes pourraient se connecter comme dans une sorte de groupe d’étude virtuel animé par l’IA.

Jusqu’ici, OpenAI n’a pas encore fait d’annonce officielle concernant le sujet. Pas de notifications, pas d’alerte quand vous ouvrez l’IA, pas de communiqué de presse non plus. Il est donc impossible de savoir si Study Together sera disponible pour tous, ou uniquement pour les abonnés ChatGPT Plus. Qui plus est, la date de lancement reste un mystère. ChatGPT s’est juste contenté d’un sobre « Aucune information confirmée à ce stade ».

Personnellement, je pense qu’une IA qui devient partenaire d’apprentissage, c’est une idée excitante. Mais aussi un test grandeur nature pour réconcilier technologie et éducation. Et vous, n’hésitez pas à partager vos avis sur Study Together en commentaire !

