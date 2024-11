Tech Innovators | Johan KRAIF – Head of Innovation

Dans le cadre de notre dossier « Tech Innovators: À la découverte des esprits visionnaires de l’informatique », Johan KRAIF (Head of Innovation de ZORBA) a accepté de faire un point sur les grands enjeux du secteur de l’IT.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ? (Quel poste occupez-vous, dans quelle entreprise ?)

J’occupe le poste de « Head of Innovation“ chez Zorba, ou plus précisément, je pilote les choix techniques et organisationnels liés à la stratégie d’innovation définie par la direction.

Quelles sont les dernières tendances et innovations dans le domaine de l’IT qui ont retenu votre attention récemment ?

Depuis quelques temps maintenant, l’IA est au centre de toutes les discussions, peu importe le sujet. C’est la plus grande révolution technologique depuis Internet.

Quels sont les domaines où l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (Machine Learning) ont le plus d’impact aujourd’hui selon vous ?

L’IA a un impact majeur dans énormément de domaines, mais au vu des dernieres conventions auxquelles j’ai pu assister, l’un des sujets les plus marquants en ce moment est le domaine de la santé. L’IA révolutionne le diagnostic médical, la conception de nouveaux traitements et l’analyse de soins selon les jumeaux numériques des patients. C’est tout simplement époustouflant.

Comment la transformation numérique a-t-elle évolué et quelles sont les principales stratégies et défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’elles se lancent dans ce processus ?

Elle a évolué de manière très significative! Les dirigeants continuent de demander plus de mesures précises du marché, entrainant l’intégration régulière de nouveaux outils. Aujourd’hui, la transformation numérique est un processus continu, une culture de l’innovation constante. En 20 ans, nous sommes passé de la numérisation de document avec la GED, à la data science + IA. Dans les défis quotidiens, on peut parler des réticences possibles, au sein des équipes, selon les sujets, pour adopter de nouvelles technologies ou processus. Pour ma part, cette veille constante est particulièrement épprouvante. Il y a des nouveautés chaque semaine !

Quelles sont les compétences et les connaissances clés que les professionnels de l’IT doivent acquérir pour rester pertinents dans ce paysage technologique en constante évolution ?

Aujourd’hui, je dirais qu’il faut obligatoirement est très orienté analyse de données, connaitre le python et être très au fait du cloud computing et de l’IA.

Quelles sont les meilleures pratiques pour favoriser une culture d’innovation au sein des organisations et encourager la collaboration entre les équipes techniques et métiers ?

Le partage, la formation et beaucoup d’envie sont des éléments essentiels pour favoriser une culture d’innovation au sein de l’entreprise! Pour créer un environnement propice à l’innovation, il est crucial de mettre en place plusieurs pratiques clés, comme s’assurer que toutes les parties prenantes sont informées des objectifs, des défis et des progrès des projets d’innovation, ou bien encore, encourager une culture où l’expérimentation et l’échec sont vus comme des étapes naturelles du processus d’innovation.

Et selon moi, la formation reste le point clé. Investir dans le développement de compétences, tant sur le plan technique que sur le plan métier, permet de s’assurer que chacun dispose des outils nécessaires pour appréhender ces changements sereinement.

Comment les gouvernements et les organismes réglementaires peuvent-ils soutenir l’innovation dans le domaine de l’IT et créer un environnement propice à l’adoption de nouvelles technologies ?

Aujourd’hui en France, de nombreuses initiatives sont mises en place pour accompagner les entreprises dans le développement et la mise en œuvre de projets innovants. Sur le plan financier, on peut citer le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) ou le Crédit d’Impôt Innovation (CII), ainsi que les subventions proposées par Bpifrance. En matière d’accompagnement et de formation, des programmes comme France 2030 ou ceux de Bpifrance offrent également de nombreuses ressources. Ces initiatives couvrent des domaines variés, allant de la digitalisation des processus à des sujets plus récents comme l’intelligence artificielle.

Quels sont les défis éthiques et les questions de responsabilité liés à l’adoption de technologies émergentes et comment les aborder de manière responsable ?

C’est une question récurrente ces derniers temps, dans les différents événements auxquels je participe. Tout le monde tente d’y répondre en ce moment, et les chartes d’éthique se multiplient depuis l’émergence de l’IA générative. Chez Zorba, nos différents partenaires, qu’ils soient des grands groupes privés ou des organisations publiques, nous demandent clairement de travailler dans le respect de la propriété intellectuelle de l’œuvre.

Des moyens techniques et humains ont été mis en place pour nous assurer de travailler et produire en conformité sur ce sujet. La question du respect de l’environnement est également primordiale. Nous tentons d’allier quotidiennement innovation et préservation, ce qui est loin d’être simple lorsque l’on utilise tous les jours des machines extrêmement consommatrices d’énergie.

