Test de Durable AI : vaut-il mieux qu’un créateur de site classique ?

Durable AI promet de créer un site web professionnel en 30 secondes, et ce, sans compétences techniques. Simple, rapide, mais limité, cet outil est-il vraiment fait pour vous ? Verdict complet ici !

Durable AI Un excellent outil pour créer un site web simple et professionnel en un temps record Voir l’offre Verdict Durable AI est un excellent outil pour créer un site web simple et professionnel en un temps record. Son interface intuitive, ses fonctionnalités intégrées et sa rapidité séduiront les entrepreneurs pressés. Cependant, ses limites en personnalisation et son support client peu accessible peuvent frustrer ceux avec des besoins complexes. En bref, c’est parfait pour un lancement rapide, mais peut-être pas pour une stratégie web sophistiquée. À tester si vous aimez l’efficacité sans stress ! On aime Gain de temps considérable

Simplicité d’utilisation On aime moins Support client limité

Vous n’avez pas de site web ? Vous passez peut-être à côté de clients ! Mais comment en créer un sans y passer des heures ou dépenser une fortune ? Heureusement, des outils comme Wix ou WordPress simplifient la tâche, mais ils demandent encore un peu de temps et d’efforts.

Et si tout cela changeait ? Durable AI débarque avec une promesse audacieuse : générer un site web professionnel en 30 secondes, sans stress ni prise de tête. Trop beau pour être vrai ? On teste et on vous dit tout !

Caractéristiques techniques

Compatibilité : navigateurs web standards

: navigateurs web standards Fonctionnalités principales : personnalisation facile, outils de marketing intégrés, gestion de la relation client, facturation et gestion financière, générateurs de contenu AI, assistant AI, interface intuitive

: personnalisation facile, outils de marketing intégrés, gestion de la relation client, facturation et gestion financière, générateurs de contenu AI, assistant AI, interface intuitive Tarification : gratuit et payant

Présentation de Durable AI

Durable AI est une plateforme innovante lancée en l’automne 2022. Elle vise à simplifier la création de sites web pour les petites entreprises et les entrepreneurs en seulement 30 secondes, et ce, sans nécessiter de compétences techniques. De plus, Durable AI offre des outils intégrés pour le marketing, la gestion de la relation client (CRM) et la facturation. En somme, c’est une solution tout-en-un pour développer et gérer efficacement une présence en ligne.

Méthodologie adoptée pour tester Durable AI

Pour évaluer Durable AI de manière complète, nous avons suivi une approche simple mais rigoureuse, comme si nous étions de vrais utilisateurs en quête d’une solution rapide et efficace pour créer un site web professionnel. Voici les étapes que nous avons suivies :

création d’un compte et exploration de l’interface : nous avons commencé par créer un compte sur Durable AI. Pas de prise de tête ici : l’inscription a été rapide et l’interface est claire et intuitive.

: nous avons commencé par créer un compte sur Durable AI. Pas de prise de tête ici : l’inscription a été rapide et l’interface est claire et intuitive. test de la création de site en 30 secondes : la promesse étant audacieuse, nous avons lancé le générateur de site pour vérifier s’il pouvait réellement tenir ses 30 secondes. Spoiler : le chrono était en marche, et les résultats étaient bluffants !

: la promesse étant audacieuse, nous avons lancé le générateur de site pour vérifier s’il pouvait réellement tenir ses 30 secondes. Spoiler : le chrono était en marche, et les résultats étaient bluffants ! personnalisation du site : une fois le site généré, nous avons testé les options de personnalisation (thèmes, couleurs, contenu). Nous voulions voir jusqu’où nous pouvions aller sans effort.

: une fois le site généré, nous avons testé les options de personnalisation (thèmes, couleurs, contenu). Nous voulions voir jusqu’où nous pouvions aller sans effort. utilisation des outils intégrés : nous avons exploré les fonctionnalités supplémentaires comme le CRM, les outils de marketing et la gestion de facturation. Objectif : vérifier leur utilité et leur simplicité d’utilisation.

: nous avons exploré les fonctionnalités supplémentaires comme le CRM, les outils de marketing et la gestion de facturation. Objectif : vérifier leur utilité et leur simplicité d’utilisation. création de contenu avec l’IA : nous avons utilisé l’outil de génération de blogs pour écrire un article. Était-il vraiment pertinent ? Était-il bien rédigé ? On a pris des notes.

: nous avons utilisé l’outil de génération de blogs pour écrire un article. Était-il vraiment pertinent ? Était-il bien rédigé ? On a pris des notes. analyse des performances : vitesse, stabilité, qualité

Quelles sont les fonctionnalités proposées par Durable AI ?

Création de sites et personnalisation intuitive

Durable AI révolutionne la création de sites web avec une promesse forte : générer un site en 30 secondes. Lors de notre test, il nous a suffi de renseigner quelques informations sur notre activité (nom, secteur, localisation) pour voir apparaître un site structuré, professionnel et prêt à l’emploi. Mais l’expérience ne s’arrête pas là : une fois le site créé, l’outil nous donne la possibilité de personnaliser les couleurs, de changer les polices ou d’ajuster le contenu. Tout cela se fait en quelques clics grâce à une interface intuitive et fluide. Aucune compétence technique n’est requise, et chaque modification est immédiatement visible.

Marketing et création de contenu optimisée

Durable AI ne se contente pas de créer des sites web : il offre des outils de marketing puissants. En fait, la plateforme facilite la promotion en ligne grâce aux options d’optimisation du référencement naturel (SEO), à la génération des campagnes publicitaires ou à l’analyse des performances.

Nous avons testé le générateur de blogs. Il est capable de produire des articles en moins d’une minute. De plus, le contenu généré est clair, structuré et pertinent, ce qui permet de garder un site actif et attractif sans effort supplémentaire. C’est un vrai plus pour les entrepreneurs pressés ou novices dans ce domaine.

Gestion client et finances simplifiées

Pour aller plus loin, Durable AI intègre des outils de gestion de la relation client (CRM). Ce système facilite le suivi et l’organisation des interactions avec nos clients. Autrement dit, nous avons pu voir qui a visité notre site, pour ensuite générer nos prospects et fidéliser nos clients. La plateforme propose également un module de facturation pratique. Le processus se fait en quelques clics. D’ailleurs, il y a un tableau de bord clair nous permettant de suivre nos finances en un coup d’œil. C’est un atout indéniable pour les petites entreprises.

Hébergement fiable et performance technique

Durable AI prend en charge l’hébergement du site et propose l’intégration de noms de domaine personnalisés. Cette fonctionnalité garantit une présence en ligne fiable et professionnelle sans avoir besoin de chercher un prestataire externe. Nous avons testé la compatibilité du site sur différents appareils et navigateurs : les performances sont au rendez-vous. Le site est rapide, bien adapté aux mobiles grâce à son design responsive, et facilement accessible.

Nous avons testé la plateforme étape par étape et voici un guide détaillé pour vous montrer comment l’utiliser, avec quelques exemples pratiques.

Etape 1 : accéder à Durable AI

Sur le site officiel de Durable AI, nous avons cliqué sur le bouton « commencer gratuitement ». À ce stade, aucune carte bancaire n’est demandée, ce qui est parfait pour tester la plateforme sans engagement.

Etape 2 : saisie des informations sur l’entreprise et génération du site

Durable AI nous demande quelques détails sur notre entreprise : nom, secteur, localisation et une petite description de notre activité. Ces données sont cruciales pour personnaliser le site.

Une fois les informations saisies, l’IA se met au travail pour générer un site en 30 secondes. En général, il comprend :

une page d’accueil professionnelle.

des sections comme « À propos », « Services », « Contact ».

des images et textes adaptés à l’activité.

Prenons l’exemple d’un photographe, l’IA a automatiquement ajouté une galerie pour exposer des photos et un formulaire de contact pour réserver des séances.

Etape 3 : personnalisation du site

Durant notre test, nous nous faisons passer pour un gérant d’un restaurant. De ce fait, nous avons ajouté une section « Menu du jour » et intégré un bouton « Réservez votre table ». En quelques clics, le site ressemblait à une plateforme professionnelle prête à attirer des clients. Une fois satisfait, nous avons cliqué sur « publier » et choisi un nom de domaine proposé par Durable AI.

Nos conseils pour avoir un site bien fait avec Durable AI

Personnaliser les contenus et optimiser les images

Même si Durable AI génère automatiquement des textes adaptés, nous vous conseillons de prendre temps de les personnaliser, d’ailleurs c’est ce qu’on a fait durant notre test ! Il faut ajouter des descriptions uniques et ajouter des témoignages authentiques pour instaurer la confiance.

On dit toujours : une image vaut mille mots, et c’est vrai. Nous avons remplacé les images génériques par des photos de haute qualité représentant notre activité. Dans notre test, nous avons mis des visuels appétissants de nos plats.

Optimiser le SEO et maintenir le site à jour

Pour attirer du public, nous avons utilisé les outils SEO intégrés de Durable AI. Dans ce contexte, nous avons ajouté des mots-clés pertinents, des titres engageants et des descriptions claires dans chaque page. Dans notre test, nous avons intégré des expressions comme « restaurant à Paris » afin d’améliorer le classement de notre site dans les moteurs de recherche.

Puisqu’un site vivant inspire confiance, nous avons publié du contenu régulièrement : partager des conseils, des nouvelles ou des offres spéciales. Cela montre que notre entreprise est active et engagée, tout en boostant notre visibilité en ligne.

Surveiller les performances et ajuster la stratégie

Nous avons utilisé les outils d’analyse de Durable AI pour suivre le comportement des visiteurs : quelles pages consultent-ils ? Où passent-ils le plus de temps ? Ces données sont précieuses pour ajuster notre stratégie.

Durant notre test, nous avons remarqué que la page « Services » attirait peu de visiteurs. De ce fait, nous l’avons optimisé en modifiant le contenu et en améliorant son design. L’objectif est de toujours rester pertinent et d’offrir la meilleure expérience possible à nos clients.

Les plans tarifaires de Durable AI

Durable AI propose des solutions tarifaires adaptées aux besoins des entrepreneurs et des petites entreprises. Voici un aperçu des offres disponibles :

plan gratuit : idéal pour les indépendants ou les aspirants entrepreneurs qui débutent,

: idéal pour les indépendants ou les aspirants entrepreneurs qui débutent, plan basique : pour 12 euros par mois , ce forfait offre un accès à une suite complète d’outils d’intelligence artificielle, incluant la création de sites web, le CRM, la facturation et le marketing.

: pour , ce forfait offre un accès à une suite complète d’outils d’intelligence artificielle, incluant la création de sites web, le CRM, la facturation et le marketing. plan avancé : au tarif de 15 euros par mois , ce plan est conçu pour les entreprises en croissance nécessitant des fonctionnalités supplémentaires et un support amélioré.

: au tarif de , ce plan est conçu pour les entreprises en croissance nécessitant des fonctionnalités supplémentaires et un support amélioré. plan pro : proposé à 25 euros par mois, ce forfait s’adresse aux entreprises établies recherchant des outils avancés et une personnalisation poussée.

