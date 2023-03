Comment les générateurs de contenu IA impacteront le SEO ?

À la conférence BrightonSEO comme lors du Web Summit, l’IA a fait le buzz notamment avec le générateur contenu pour le SEO.

L’intelligence artificielle continue sur sa lancée et ne semble pas près de s’arrêter en si bon chemin. Elle représente un enjeu de taille pour les stratégies de référencement notamment en identifiant des mots clés associés.

L’efficacité de ses algorithmes est telle qu’elle optimise facilement la recherche de mots clés et l’analyse de la performance de la concurrence. Il semble cependant que malgré ses énormes progrès, l’IA n’est pas encore à sa pleine capacité fonctionnelle. Ses opportunités et ses pièges potentiels sont aussi au cœur de tous les débats.

L’avancée de la création de contenu IA

Selon une enquête menée par Agency Collective, près de 65 % des 64 agences interrogées ont déjà utilisé des outils IA. Et 29 % des enquêtés auraient quant à eux, déjà eu recours à de tels outils dans un projet de production. Les générateurs de contenu IA sont donc en train de gagner du terrain chez les créateurs de contenu.

Il existe aujourd’hui toute une pléthore de générateurs contenu SEO via l’IA, dont Copysmith, ChatGPT, Jasper AI… GPT-3 est aujourd’hui le plus utilisé de ces outils. Il est capable de produire un contenu complet et cohérent semblable à celui écrit par un auteur humain.

Chaque personne envisageant d’utiliser un tel outil, devrait cependant se demander ce qu’il en est des exigences de Google. Le moteur de recherche vient en effet de lancer Helpful Content Update, une mise à jour de son algorithme.

Elle impacte le référencement des sites publiant de nombreux contenus à peu de valeur ajoutée. Cette disposition vise à assurer que les lecteurs aient droit à des contenus plus originaux et écrits par un humain.

Google tolère donc les contenus de l’IA juste à la limite de son utilité. Cependant, il pénalisera l’objectif principal du générateur de contenu SEO qui est de manipuler le classement de recherche grâce à l’IA.

D’ailleurs même si Google l’aurait laissé passer, vous observerez une réduction du trafic et de l’engagement des lecteurs envers votre site. Les contenus créés par l’IA pourraient ne pas avoir la même valeur ajoutée que ceux écrits par un humain. De plus, les lecteurs n’ont pas tellement confiance en ces outils. Même si dans une expérience en aveugle, ce sont plus les contenus de l’IA qui ont séduit les lecteurs.

Les atouts et limites de la création de contenu IA

Utiliser un générateur de création de contenu SEO carburant à l’IA permet d’optimiser la rapidité et le coût de la production d’articles. Si vous les utilisez correctement en tenant compte des termes et conditions de Google, ils ne feront pas souffrir votre référencement. D’autant plus que l’IA est aussi le centre des algorithmes de Google.

L’IA sait certes amasser et tirer profit des informations accessibles en ligne. C’est la vocation principale d’un générateur de contenu SEO. Toutefois, elle aurait du mal à intégrer de nouvelles informations et des changements de contexte.

En somme, générer des contenus via l’IA permet d’avoir un texte suffisamment intéressant. Toutefois, pour vous assurer de l’engagement et de l’intérêt constant de vos lecteurs, vous vous devez d’investir dans une touche humaine. L’IA représente toutefois le futur de la rédaction et du référencement qu’elle changera certainement dans un avenir proche.