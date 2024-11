Tested4you mise sur les avis clients avec la vidéo

Tested4you Business introduit une innovation cruciale dans le marketing digital : des avis clients authentifiés en vidéo. Cette solution transforme l’engagement client et optimise les ventes des entreprises grâce à une méthode intuitive, rapide et fiable.

La vidéo : un outil stratégique pour les marques

Tested4you, pionnier dans la création de contenus vidéo générés par les utilisateurs (UGC), ne cesse de se démarquer. Son dernier service, Tested4you Business, a même été sélectionné pour représenter la France au CES Las Vegas, le célèbre salon international de l’innovation. Et pour cause : la vidéo ne se contente pas de raconter, elle prouve. Selon l’entreprise, les avis en vidéo augmentent de 50 % les ventes et boostent le référencement naturel de 53 %. Les résultats parlent d’eux-mêmes. Le temps passé sur les sites qui utilisent ces vidéos grimpe de 88 %. Ce constat place les vidéos clients comme des éléments centraux de la compétitivité et de la croissance. L’impact de cette technologie est donc indéniable.

Un processus simple et performant

Tested4you Business repose sur un concept fluide et intelligent. Une fois un achat effectué, un client reçoit un mail de la marque ou trouve un QR code ou NFC dans le colis ou à son point de service. Ce code lui permet de donner un avis en vidéo de 30 secondes, personnalisé aux couleurs de la marque. L’interface est intuitive et valorise la parole du consommateur. Pour assurer une transparence totale, l’authenticité des avis est vérifiée grâce à un système de triple modération : intelligence artificielle, intervention humaine et vérification géolocalisée. Cette méthode innovante renforce la confiance des consommateurs. La crédibilité est essentielle. Les faux avis détruisent la confiance. Ici, c’est l’authenticité qui prime.

Une analyse poussée pour des décisions éclairées

L’un des points forts de cette solution réside dans son approche analytique. À partir des vidéos, l’intelligence artificielle de Tested4you décode les émotions, identifie les irritants (pain points) des clients, et propose des recommandations marketing adaptées aux différents profils. Cela aide les entreprises à mieux comprendre leurs clients et à optimiser leur stratégie.

La transparence est au cœur du dispositif. Les marques partenaires peuvent accéder à toutes leurs vidéos, à leur note globale et aux performances par produit. Une interface personnalisée et sécurisée simplifie le partage de ces contenus, tandis qu’un widget d’intégration rapide les rend visibles sur les sites web. Tested4you Business n’est pas seulement une avancée technique, c’est une vision renouvelée de l’engagement client. Grâce à la force de la vidéo et une analyse fine, elle offre un service qui transforme non seulement le marketing digital mais aussi la relation de confiance entre les marques et leurs clients.

