The Boys : on connaît enfin la date de sortie de l’ultime saison 5

Vous attendez la date de sortie de la saison 5 de The Boys ? Le suspense continue de monter. Mais au moins, vous savez désormais quand le compte à rebours commencera vraiment. Préparez vos agendas, le grand final sera pour bientôt.

Les quatre premières saisons de The Boys ont été un vrai concentré d’adrénaline, et tout laisse penser que la cinquième ira encore plus loin. En jetant un œil au trailer, on sent déjà que ça promet du lourd. Reste à voir si la série parviendra une fois de plus à satisfaire un public devenu exigeant. Heureusement, on ne part pas dans l’inconnu. Car la date de sortie est désormais connue. Elle donne d’ailleurs déjà envie de compter les jours.

L’heure du dernier round a sonné

L’annonce de la date de sortie de la saison 5 de The Boys, on l’attendait avec un mélange d’excitation, de crainte et de culpabilité. Car oui, dire adieu à Butcher, Homelander et toute la clique, ça fait quelque chose. La production relance la machine avec une bande-annonce dévoilée au cœur de la CCXP au Brésil. Un clin d’œil évident à une saga qui n’a jamais aimé faire les choses à moitié.

Au menu, on a droit à des retrouvailles, une prison, de la résistance improvisée et même de la disparition inquiétante. Bref, la routine de cette bande de joyeux drilles ne connaissent qu’une règle. Celle de survivre jusqu’au prochain épisode. Et comme toujours, quelque chose nous dit que la ligne d’arrivée ne sera pas un long fleuve tranquille.

Les nouveaux obstacles esquissés dans la bande-annonce donnent déjà envie de ressortir son carnet de pronostics. Ryan, le fils d’Homelander, s’annonce comme une variable dont personne ne maîtrise encore la portée. Soldier Boy, fraîchement sorti de son congélateur temporel, ramène avec lui un parfum d’ancien monde qui risque de faire grincer bien des dents.

Et puis dans The Boys saison 5, il y a ce personnage à l’allure de playboy, incarné par Jared Padalecki. Il débarque comme un wild card dont on ne connaît pas encore l’utilité ni les intentions. Avec un casting pareil, difficile d’imaginer que le calme revienne un jour dans l’univers de Vought.

Deux épisodes de la saison 5 de The Boys seront lancés dès le 8 avril 2026. Ensuite, le rythme se fait hebdomadairement jusqu’au final prévu le 20 mai. On aura largement le temps de profiter. Bien sûr, ce déroulement promet de prolonger le plaisir, d’entretenir les débats et de multiplier les théories jusqu’au bout.

Après cette date prévue pour la fin de la saison 5 de The Boys ? Si la série mère s’arrête, l’univers ne s’éteint pas pour autant. Car Gen V poursuit son chemin, et une préquelle centrée sur Soldier Boy et Stormfront pointe à l’horizon. Pour les fans, cette dernière saison promet donc un mélange de nostalgie et d’adrénaline.

Pour les nouveaux arrivants, l’occasion est parfaite pour rattraper le train avant la ligne finale. Et pour tout le monde, c’est un rappel. Dans l’univers de Kripke, même quand tout s’effondre, on ne s’ennuie jamais.

