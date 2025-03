Mais à quoi il joue ?

Lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche, Donald Trump a ironisé sur l’incident des astronautes bloqués à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Plutôt que de s’attarder sur les aspects techniques, il a formulé une hypothèse surprenante.

Selon Trump, Suni Williams et Butch Wilmore auraient peut-être trouvé l’amour en orbite. Face aux journalistes, le président a déclaré : « Ils ont été laissés là-haut. J’espère qu’ils s’aiment, peut-être qu’ils s’aiment, je ne sais pas. » Cette réflexion, sortie de nulle part, a laissé beaucoup d’observateurs perplexes. Au lieu de s’intéresser à la mission Boeing Starliner et aux défis techniques rencontrés, Trump a préféré spéculer sur la vie sentimentale des astronautes.

Trump ne s’est pas arrêté là. Il a également évoqué l’apparence physique de l’astronaute Suni Williams, en insistant sur ses « beaux cheveux solides ». Ce n’est pas la première fois que son apparence est commentée publiquement. En novembre dernier, elle avait déjà dû répondre aux rumeurs sur sa prétendue perte de poids en apesanteur.

Elon Musk s’en mêle et relance la polémique

Quelques jours avant ces déclarations, Elon Musk avait affirmé que l’équipe SpaceX aurait pu ramener les astronautes plus tôt. Selon lui, l’administration Biden aurait refusé l’offre pour des raisons politiques. Lors d’une interview avec Joe Rogan, Musk a insinué que le gouvernement n’aurait pas voulu que cette mission bénéficie à un allié de Trump.

Interrogé sur ces allégations, Butch Wilmore a adopté une approche diplomate. Il a assuré que « la politique n’a aucun rôle à jouer dans cette affaire ». Cependant, il a aussi reconnu ne pas avoir eu d’informations sur ces négociations. « C’est une information que nous n’avons tout simplement pas, donc je le crois », a-t-il confié en parlant de Musk.

Une confusion totale autour du programme spatial

Entre les déclarations de Trump et les accusations de Musk, la gestion de la mission Starliner prend une tournure médiatique confuse. Les enjeux réels, à savoir les problèmes techniques de Boeing et le retour sécurisé des astronautes, passent au second plan.

Alors que la NASA poursuit ses efforts pour assurer un retour sûr aux astronautes, le débat public se concentre sur des polémiques étranges. Dans ce tumulte, une question reste en suspens : quand les astronautes bloqués pourront-ils enfin revenir sur Terre ?

