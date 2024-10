Ubisoft sur le fil : Tencent dévoile son plan pour une privatisation imminente !

Le géant français du jeu vidéo Ubisoft traverse une période difficile, marquée par une baisse financière significative et des tensions internes.

Face à ces turbulences, la famille fondatrice Guillemot, en collaboration avec le groupe chinois Tencent, explore différentes options pour redresser l’entreprise et assurer sa pérennité.

La célèbre société de jeux vidéos, connue pour ses franchises comme Assassin’s Creed et Far Cry, a vu sa capitalisation boursière chuter de plus de 40 % en 2024. Plusieurs de ses jeux, dont le très attendu Star Wars Outlaws, n’ont pas obtenu le succès espéré. Cela a conduit à des révisions à la baisse des prévisions financières. En septembre, la sortie d’Assassin’s Creed Shadows a même été reportée, ce qui a aggravé la crise. Face à cette situation, Ubisoft s’est tourné vers des solutions pour stabiliser son avenir financier.

Tencent, déjà détenteur d’environ 10 % des droits de vote d’Ubisoft, pourrait s’allier avec la famille Guillemot pour reprendre entièrement le contrôle de la société. Ensemble, ils espèrent redresser l’entreprise. Cette association stratégique n’est pas une première. En 2022, Tencent avait déjà collaboré avec Guillemot Brothers Ltd pour empêcher un rachat par des fonds d’investissement.

Les actionnaires minoritaires d’Ubisoft, dont AJ Investments, réclament un changement de cap. Ils appellent à une privatisation ou à une vente pour stabiliser l’entreprise. En parallèle, l’entreprise est confrontée à des tensions sociales. La récente décision de limiter le télétravail a généré un mécontentement parmi les employés. Ces derniers y voient un retour en arrière sur les avancées sociales obtenues pendant la pandémie.

Un marché du jeu vidéo en mutation

Les problèmes d’Ubisoft reflètent une tendance plus large dans l’industrie vidéoludique. La croissance du secteur s’est ralentie en 2024, avec une hausse de seulement 2,1 %. Ce chiffre est bien inférieur aux niveaux atteints durant la pandémie. Les consommateurs semblent privilégier les titres plus anciens, ce qui réduit les revenus issus des nouveaux jeux.

Le partenariat potentiel entre Tencent et la famille Guillemot pourrait offrir une solution pour contrer la baisse financière d’Ubisoft. Toutefois, ils n’ont pas encore annoncé de décision définitive. Les marchés financiers ont déjà réagi favorablement à cette possibilité, ce qui a temporairement fait grimper le cours de l’action.

L’avenir d’Ubisoft reposera sur les choix stratégiques qui seront faits dans les mois à venir. À mon avis, ce partenariat pourrait être une opportunité intéressante, à condition qu’il respecte l’identité créative qui a fait la renommée d’Ubisoft.

