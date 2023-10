Ubisoft : 5 arrestations pour harcèlement sexuel chez le géant français du jeu vidéo

La police a arrêté 5 anciens dirigeants d’Ubisoft pour harcèlement sexuel. Rappelons que le parquet de Bobigny enquête sur cette affaire depuis plus d’un an.

Le journal Libération dénonçait, il y a trois ans, un système de harcèlement et d’agressions sexuelles chez le géant français du jeu vidéo. Les premières arrestations sont finalement intervenues cette semaine. En effet, cinq anciens dirigeants d’Ubisoft sont en garde à vue pour harcèlement sexuel.

Notons que Serge Hascoët figure parmi les interpellés. Il siégeait à la seconde dans l’ancienne hiérarchie de l’entreprise. Hascoët était notamment son directeur de création pendant plus d’une vingtaine d’années. La police judiciaire a également arrêté son bras droit Tommy François, ancien vice-président du service éditorial chez Ubisoft.

Des agressions sexuelles devant des témoins

Fin juin 2020, Libération ouvre une enquête à la suite d’une vague d’allégations de harcèlement et d’agressions sexuelles contre des directeurs d’Ubisoft. Le quotidien national recueille alors une vingtaine de témoignages révélant la prétendue culture toxique dans les bureaux du fleuron français du jeu vidéo.

Cette ambiance malsaine aurait surtout régné dans la branche éditoriale de la compagnie. Un nom revenait souvent dans les témoignages, celui de Tommy François. Le vice-président aurait, à plusieurs reprises, eu un comportement très déplacé avec ses collaboratrices.

L’un des plus marquants est sans doute ce qu’a subi une employée lors d’une soirée d’entreprise en décembre 2015. Le protégé de Hascoët aurait essayé d’embrasser de force cette subordonnée alors que certains de ses collègues la tenaient. La jeune serait ensuite parvenue à prendre la fuite après une vive résistance.

L’inaction chez Ubisoft face au harcèlement sexuel

Au lendemain de son agression, la jeune employée, traumatisée, se confie à un supérieur hiérarchique. Ce dernier lui reproche une mauvaise interprétation des gestes de François. Le chef serait même allé jusqu’à dire qu’il s’agissait seulement d’une blague.

Les salariées d’Ubisoft se heurteraient à ce type de réponse, lorsqu’elles se risquent à dénoncer les écarts de conduite du vice-président du service éditorial. « Si tu ne peux pas travailler avec lui, il est peut-être temps que tu partes », aurait même déclaré un responsable des ressources humaines, d’après un témoin entendu par Libération.

Tommy François jouissait d’une véritable impunité, parce qu’il se trouvait sous l’aile de Serge Hascoët. Ce dernier était pratiquement intouchable au sein de l’entreprise. En effet, tous les succès du studio français – ayant récemment obtenu le cloud gaming d’Activision – sur les 20 dernières années reposent en partie sur son directeur de création.

« Violences sexuelles systémiques » selon l’avocate des plaignants

Rappelons que le parquet de Bobigny a instruit cette procédure judiciaire à la suite des plaintes simultanées déposées en été 2021. Le syndicat Solidaires Informatique et deux plaignantes en sont les dépositaires. Notons que la police judiciaire de Paris aurait entendu une cinquantaine de salariés et anciens employés pendant plus d’un an.

Maude Beckers, avocate des plaignants, a évoqué un dossier très particulier au terme de la garde à vue dans la nuit de lundi à mardi. Par ailleurs, elle a souligné la complicité des ressources humaines d’Ubisoft face au harcèlement sexuel et aux violences.

En une vingtaine d’années de carrière, l’avocate confie ne jamais avoir vu des agressions sexuelles aussi systémiques dans une entreprise. Elle décrit un cadre professionnel dans lequel « était toléré ce qu’ils appellent une ambiance potache, où l’on joue à chat-bite, où l’on se permet des gestes sexuels sur le lieu de travail ».