Microsoft vend le Cloud Gaming d’Activision à Ubisoft : quel impact pour les joueurs et l’industrie ?

Afin de convaincre les régulateurs britanniques d’approuver l’acquisition d’Activision Blizzard, Microsoft propose de donner les droits de Cloud Gaming à Ubisoft ! Découvrez toutes les conséquences pour l’industrie et pour les joueurs !

C’est le deal qui tient toute l’industrie du jeu vidéo en haleine : depuis janvier 2022, Microsoft a annoncé officiellement son intention d’acquérir Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars.

Toutefois, le régulateur britannique UK Competition and Markets Authority bloque l’accord par crainte qu’il découle sur une situation de quasi-monopole…

La CMA s’était interposée en avril 2023 par peur pour le marché naissant du Cloud Gaming, avant d’approuver les négociations suite à la défaite de la FTC des États-Unis devant le tribunal fédéral en juillet.

Ce 22 août 2023, afin de rassurer les autorités, le géant américain a proposé de transférer les droits de Cloud Gaming pour les jeux Activision Blizzard actuels et futurs à… Ubisoft, le champion français !

Selon Brad Smith, président de Microsoft, « afin de remédier aux inquiétudes de l’UK Competition and Markets Authority sur l’impact de l’acquisition proposée sur le cloud gaming, nous restructurons la transaction pour acquérir un ensemble de droits réduit ».

Il précise que « ceci inclut l’exécution d’un accord à la fermeture de de notre fusion transférant les droits de cloud streaming pour les jeux PC et console actuels et futurs d’Activision Blizzard lancés dans les 15 prochaines années à Ubisoft Entertainment SA ».

Cette restructuration a entraîné l’ouverture d’une nouvelle enquête qui pourrait durer au moins jusqu’au 18 octobre. Il s’agit aussi du dernier délai fixé par Microsoft pour l’accord avec Activision.

Alors, quelles seraient les conséquences ?

Tout d’abord, Microsoft ne sera pas en mesure de lancer les jeux Activision Blizzard en exclusivité sur Xbox Cloud Gaming. Elle n’aura pas non plus le contrôle sur les conditions de licence sur les services rivaux.

À la place, Ubisoft contrôlera les droits de streaming en dehors de l’UE et octroiera en retour les licences à Microsoft pour qu’elles soient incluses à Xbox Cloud Gaming.

De son côté, « Ubisoft compensera Microsoft pour ces droits par le biais d’un paiement unique et par un mécanisme de tarif de gros basé sur le marché, avec une option soutenant le tarifage basé sur l’usage ».

De plus, « Ubisoft aura l’opportunité d’offrir les jeux Activision Blizzard aux services de cloud gaming fonctionnant sur des systèmes d’exploitation autres que Windows ».

Les jeux Activision-Blizzard seront disponibles en streaming via l'Ubisoft+ si le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft se fait !



– nouvel accord proposé à la CMA

– 15 ans de partenariat

– monde entier (sauf Espace Économique Européen) pic.twitter.com/uWbaR8pbat — JV – Jeux vidéo (@JVCom) August 22, 2023

La CMA note également que « Ubisoft sera en mesure d’exiger que Microsoft adapte les titres Activision aux systèmes d’exploitation autres que Windows, comme Linux, s’il décide d’utiliser ou de licencier les droits de streaming cloud des jeux Activision sur un service cloud gaming fonctionnant sur un OS non-Windows ».

Les jeux Activision Blizzard seront aussi ajoutés à l’abonnement Ubisoft Plus Multi Access disponible sur PC, Xbox, Amazon Luna et PlayStation via Ubisoft Plus Classics.

Toutefois, Smith précise que cette transaction restructurée n’affectera pas les accords approuvés par les régulateurs de l’UE : « Microsoft obtiendra toujours les droits nécessaires pour honorer ses obligations envers la Commission Européenne, et ses obligations contractuelles envers d’autres fournisseurs de services de cloud game streaming incluant Nvidia, Boosteroid, Ubitus et Nware ».