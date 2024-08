Une femme piège des voleurs de colis grâce à un AirTag caché

La technologie joue un rôle croissant dans la lutte contre le crime. En août 2024, une habitante de Californie a utilisé le dispositif AirTag comme un allié redoutable contre le vol. Grâce à cet appareil, elle a réussi à traquer des voleurs de colis. Cela a mené à leur arrestation.

Cet événement soulève des questions importantes sur la sécurité, la vie privée et l'évolution de la technologie dans la vie quotidienne.

Les vols de colis se multiplient aux États-Unis, surtout dans les zones résidentielles. Avec l'essor des achats en ligne, les livraisons à domicile se sont intensifiées. Toutefois, cela attire aussi les voleurs. Ce phénomène, surnommé « porch piracy », représente un défi majeur pour les autorités et les victimes. Il est plus judicieux d'utiliser les technologies innovantes pour lutter contre ce type de vol.

Le dispositif AirTag, lancé en 2021 par Apple, a été conçu pour aider à retrouver des objets perdus. Il peut s'agir des clés ou des sacs. Cet appareil est connecté à l'application « Find My » d'Apple. Il a pour rôle de suivre en temps réel la localisation de l'objet auquel il est attaché. L'AirTag émet un signal Bluetooth. Les appareils Apple à proximité captent ce dernier et relaient rapidement sa position à son propriétaire.

Les voleurs ne s'y attendaient pas

Une habitante de Californie a utilisé cette technologie de manière astucieuse. Elle a placé un AirTag dans un colis susceptible d'être volé. Lorsque l'objet a disparu, le dispositif a commencé à émettre des signaux et a tracé le chemin du colis.

La victime a immédiatement prévenu la police en fournissant la localisation précise du voleur. Les forces de l'ordre ont suivi le signal jusqu'à une maison où ils ont découvert le colis volé. Il y avait aussi d'autres objets et documents prouvant des activités criminelles. Deux suspects, un homme et une femme, ont été arrêtés et inculpés de vol de courrier, fraude et usurpation d'identité.

Défis éthiques et légaux

Cette affaire met en lumière l'utilisation de la technologie dans la lutte contre le crime. Toutefois, elle pose aussi des questions sur la vie privée. Certaines personnes mal intentionnées ont déjà utilisé ces appareils pour suivre d'autres individus sans leur consentement. Cela soulève des débats éthiques et juridiques.

Apple a introduit des mesures pour limiter ces abus. Par exemple, les iPhones alertent leurs utilisateurs lorsqu'un AirTag non autorisé se déplace avec eux. Cependant, ces protections ne suffisent pas à apaiser les craintes concernant la vie privée.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.