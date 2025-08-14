Vidéo : ce robot humanoïde plie le linge et va mettre fin à des siècles de corvée

Dans une vidéo publiée le 12 août 2025, Figure AI présente un robot humanoïde autonome accomplissant une tâche ménagère à la fois banale et subtile : plier du linge. Cette performance repose sur une IA baptisée Helix.

Dans un atelier high-tech de Sunnyvale, en Californie, le robot Figure 02 avance vers une pile de serviettes froissées. Il saisit délicatement un coin de tissu, lisse la surface puis replie le tout en un rectangle net. Aucun humain ne guide ses gestes.

Le robot plie le linge et prend son temps

Fondée en 2022 par Brett Adcock, Figure AI s’est spécialisée dans les robots humanoïdes généralistes. Des machines capables d’apprendre et d’exécuter des tâches variées sans reprogrammation pour chacune.

Le Figure 02 est doté de six degrés de liberté par doigt qui imite la dextérité humaine. De quoi pincer, lisser ou empiler le linge avec une précision presque maniaque.

La vidéo de près de trois minutes montre le robot analysant une pile de serviettes froissées. Ces objets déformables et capricieux qui donnent du fil à retordre aux algorithmes.

Helix, son intelligence artificielle, traite les images en temps réel, sans modélisation préalable du tissu. Ses gestes reposent sur des millions d’exemples simulés, puis perfectionnés en conditions réelles.

Serviette après serviette, le robot secoue, aligne les bords et plie en trois mouvements avant de les déposer dans un panier à linge. Un coin accroché reçoit une libération minutieuse, un pli imparfait se voit corriger d’un rapide coup de poignet.

Le 13 août, une seconde vidéo le montre en pleine lessive. Le robot charge une machine à laver, glisse les vêtements un à un, ferme la porte et lance le cycle.

Pour l’instant, ses gestes restent mesurés : environ 18 secondes par serviette, avec quelques ajustements au passage. L’adaptation à d’autres tissus ou environnements demandera encore plus de donner… et sans doute quelques capteurs tactiles supplémentaires.

Une démonstration d’autonomie totale

Ce qui distingue vraiment ce robot, c’est son cerveau, Helix. Ce système repose sur un modèle Vision-Language-Action (VLA), fusionne perception visuelle, compréhension linguistique et contrôle moteur dans un seul réseau neuronal.

Le robot agit en complète autonomie. Brett Adcock précise que Helix utilise la même architecture pour des tâches logistiques déjà testées, comme charger des caisses ou ouvrir des portes.

L’équipe se contente d’ajouter de nouvelles données d’entraînement, sans toucher aux réglages internes, illustrant le transfer learning. L’IA généralise ses compétences et manipule même des objets inconnus grâce à des instructions en langage naturel.

Dans un post sur X, Brett Adcock qualifie Helix de « pas vers des robots qui pensent et agissent comme des humains ». Et il ne parle pas seulement de pliage de linge : le robot maintient un contact visuel, oriente sa tête vers la personne qui donne les instructions et ponctue sa tâche de gestes naturels.

Des essais menés avec BMW démontrent déjà le potentiel industriel. Les robots apprennent à assembler des pièces en observant les ouvriers… et qui sait, peut-être qu’un jour, ils apprendront à plier le linge aussi vite qu’une grand-mère pressée.

