Vidéo : ils ont créé un iPhone de 182 centimètres, la nouvelle mode du smartphone ?

Un iPhone de 182 centimètres de haut ? Oui, vous avez bien lu. Il s’agit d’une réplique géante de l’iPhone 15 Pro Max de plus de 6 pieds de haut, pesant 440 livres. C’est l’œuvre de deux YouTubeurs : Matthew Perkins et Arun Maini.

Construire un smartphone de poche est déjà complexe, alors, imaginez en fabriquer un 100 fois plus grand. C’est pourtant ce qu’ont fait Matthew Perkins et Arun Maini, deux YouTubeurs reconnus. Ils ont créé une reproduction, géante de 182 centimètres mais fonctionnelle, de l’iPhone 15 Pro Max. Elle pèse 440 livres, soit aux environs de 200 kilos. Aussi impressionnante qu’elle soit, il n’est pas surprenant qu’elle ait décroché un record Guinness, un titre digne des plus grands exploits humains.

Créer un iPhone géant de plus de 6 pieds de haut n’est pas une mince affaire. Matthew Perkins, le créateur de cette prouesse technologique, est un passionné de bricolage. Il a commencé la construction par la pièce maîtresse du smartphone : l’écran. Au lieu d’en construire un géant, il a opté pour un téléviseur OLED de 88 pouces de LG. Pour le convertir en un écran tactile réactif, il a utilisé un film tactile sur mesure qu’il a fixé avec une colle époxy spéciale.

Perkins a ensuite intégré des versions surdimensionnées des composants essentiels : haut-parleurs, caméras, boutons de volume et d’alimentation. Le cadre du téléphone a été conçu en aluminium robuste avec un support central en forme de croix. Il est fixé sur un support de taille similaire, permettant à ses utilisateurs de le faire pivoter facilement.

Les caméras : celles qui font le charme des iPhone

Perkins a également veillé à ce que les caméras surdimensionnées de cet iPhone géant ne soient pas de simples gadgets. Il a opté pour des appareils photo de haute qualité : un Canon EOS R5 et un Sony RX10 Mark 4. Ces dispositifs ont été placés pour imiter la matrice de caméra à trois objectifs de l’iPhone 15 Pro Max.

Un iPhone qui ne provient pas d’Apple

La seule contrainte de cette reproduction a été l’impossibilité d’utiliser iOS, le système d’exploitation exclusif d’Apple. Mais, ça n’a pas empêché Perkins et Maini d’exprimer leur créativité. Ils ont utilisé Bliss OS, un système d’exploitation Android qui imite l’apparence d’un écran d’accueil iPhone. En prime, ils ont pu installer des applications rétro comme Flappy Bird. C’est un jeu inaccessible aux utilisateurs d’iPhone depuis près de dix ans.

Une exposition dans les rues animées de Londres

Une fois l’assemblage terminé, il restait à voir si l’iPhone géant était réellement utilisable. Maini et ses amis l’ont alors emporté dans les rues animées de Londres pour le tester en public. Et, il a fonctionné sans accroc : paiement sans contact, appels vidéo, envois de mails, tout est nickel.

Un téléphone comme celui-ci, cependant, n’est pas à l’abri d’un accident, surtout sans étui de protection. Cela demande une certaine audace pour l’exposer d’autant plus que sa valeur est estimée à 70 000 dollars.

