Vidéo : ce scientifique a recréé le lance-toile de Spider-Man par accident !

Si je vous disais que le lance-toile de Spider-Man existe presque dans la vraie vie, me croirez-vous ? Moi non plus, au début. Et pourtant, c’est arrivé grâce à une découverte totalement accidentelle d’un scientifique.

Un chercheur en biotechnologie à l’université Tufts, ne s’attendait sûrement pas à marcher sur les traces du célèbre Spider-Man. Alors qu’il étudiait la capacité des moules à adhérer aux surfaces grâce à une combinaison de soie et de dopamine, il a réalisé une découverte surprenante.

En manipulant ces substances, une erreur de nettoyage a provoqué la création d’un matériau qui s’est transformé en fibre solide. Celui-ci rappelle ainsi les toiles d’araignée du super-héros, un système capable d’attraper des objets à distance.

Une lance-toile comme celui Spider-Man

Marco Lo Presti, chercheur à l’université Tufts, étudiait donc une colle naturelle utilisée par les moules pour s’accrocher aux rochers. Son travail portait sur la combinaison de deux ingrédients dont la soie et la dopamine.

En nettoyant ses instruments avec de l’acétone, Lo Presti a remarqué un phénomène inattendu. La substance s’était transformée en une fibre solide, un peu comme une toile d’araignée. Alors, un accident de labo a donné naissance à une sorte de mini-lance-toile.

In Tufts' SilkLabs, Research Associate Professor Marco Lo Presti is bringing superhero technology to life.

« Ça ressemblait à une fibre, comme celles de Spider-Man », a-t-il confié à Wired.

Ainsi, avec son équipe, Lo Presti s’est mis en tête de transformer cette fibre en un adhésif à distance. Cette soie nouvelle génération peut donc s’étirer, coller des objets, et même les soulever. C’est comme un fil de soie qui s’accroche à un objet situé à 30 centimètres et le soulève en quelques secondes.

Évidemment, je sais qu’on est loin de se balancer d’un immeuble à un autre, mais c’est déjà un énorme pas en avant. Pour l’instant, les fibres peuvent transporter des objets d’environ 15 à 20 grammes.

Une découverte 100% innovant

Lo Presti insiste sur un point intéressant ! Même les vraies araignées ne peuvent pas projeter une solution liquide qui devient une fibre capable d’attraper des objets à distance. Ce matériau est donc tellement unique qu’il dépasse ce que la nature peut faire.

Son collègue, Fiorenzo Omenetto, a aussi été bluffé par cette découverte. « On a d’abord pensé : “Attends, c’est vraiment un truc de Spider-Man ?” », raconte-t-il. C’est cette part de curiosité et de jeu qui a mené à cette trouvaille.

Alors, est-ce qu’on pourra un jour grimper aux murs ou voler au-dessus de la ville comme Peter Parker ? Pas tout de suite. Comme l’explique Omenetto, « tout le monde veut savoir si on pourra se balancer d’un immeuble à un autre. Mais c’est une question compliquée ».

Pour l’instant, l’équipe se concentre sur la solidité et la résistance du matériau. La soie naturelle, que ce soit celle des araignées ou des vers, est déjà incroyablement puissante. Mais transformer cette découverte en outil utilisable à grande échelle reste un grand défi.

Selon vous, verra-t-on un jour un vrai Spider-Man grimper aux murs grâce à ce type d’innovation ? Dites-nous tout en commentaire !

