Araignées, faucons, crabes : ce que la science découvre avec créativité

Les scientifiques utilisent aujourd’hui des dispositifs technologiques innovants pour mieux comprendre le comportement animal.

L’étude du comportement animal est un véritable défi. Contrairement aux humains, les animaux ne peuvent pas expliquer leurs pensées. Par conséquent, les chercheurs conçoivent eux-mêmes des dispositifs expérimentaux pour interroger leur comportement. Ces équipements, généralement faits à partir de technologies accessibles, permettent de poser les bonnes questions.

Le mystère du marché immobilier des bernard-l’ermite

Les bernard-l’ermite sont constamment à la recherche de coquilles plus grandes et de meilleure qualité. Cependant, une coquille trop convoitée peut attirer plusieurs crabes, qui s’allient parfois pour expulser un occupant et s’approprier son abri. Une fois la coquille libérée, le crabe le plus grand s’en empare. Ce qui laisse les autres s’installer dans les coquilles désormais disponibles. Ce phénomène crée une sorte de chaîne immobilière naturelle.

Pour mieux comprendre ces comportements, le biologiste Mark Laidre a conçu avec un ingénieur une machine d’éviction. Cet appareil mesure la force nécessaire pour déloger un crabe sans lui causer de dommage. Conserver sa coquille est essentiel à la survie, car un crabe sans abri devient une proie facile. Dans la nature, un crabe sans protection risque de mourir rapidement, soit à cause de la chaleur, soit à cause des prédateurs.

Faucons et casse-têtes : la boîte à innovation

Les faucons caracaras striés ne sont généralement pas connus pour leur créativité, mais Katie Harrington a découvert une capacité inattendue chez ces rapaces. Inspirée par une expérience menée avec des perroquets, elle a conçu une boîte d’innovation contenant huit énigmes. Les oiseaux devaient résoudre ces casse-têtes pour obtenir des récompenses alimentaires, ce qui a permis d’évaluer leurs capacités cognitives.

Les caracaras ont réussi à résoudre les énigmes rapidement. En plus, ils ont aussi montré un grand enthousiasme en courant vers la boîte dès qu’ils en avaient l’occasion. Dix des quinze oiseaux ont résolu toutes les énigmes en seulement deux séances. Harrington a ensuite ajouté des tâches plus difficiles, mais elle a découvert que certaines nécessitaient des mouvements peu naturels pour ces oiseaux. Son défi reste désormais de trouver des énigmes adaptées à leurs capacités physiques et mentales.

Les ratons laveurs et leur capacité à s’adapter en milieu urbain

Les ratons laveurs sont connus pour leur habileté à vivre en ville. Lauren Stanton, écologiste cognitive, a voulu comprendre cette flexibilité en créant des boîtes intelligentes équipées de boutons de jeux d’arcade. Chaque raton laveur devait appuyer sur le bon bouton pour recevoir une récompense, mais une fois la tâche maîtrisée, la solution gagnante changeait afin de tester leur capacité à s’adapter.

Cette expérience a révélé un résultat inattendu : les ratons laveurs les plus timides étaient souvent les plus performants. Ces animaux réservés apprenaient plus vite à adapter leur comportement aux changements. Cependant, les boîtes ont attiré de nombreux animaux à la fois, ce qui a compliqué l’analyse des données. Stanton a également dû renforcer les boutons, car certains ratons laveurs particulièrement enthousiastes les arrachaient en essayant d’obtenir les croquettes dissimulées à l’intérieur.

L’œil curieux des araignées sauteuses

Les araignées sauteuses intriguent Elizabeth Jakob, spécialiste en écologie comportementale, par leur comportement exploratoire. Contrairement aux autres araignées, elles ne restent pas immobiles dans une toile, mais se déplacent constamment à la recherche de proies ou de partenaires. Pour comprendre ce qui les intéresse, Jakob a mis au point un dispositif de suivi oculaire qui suit les mouvements de leurs tubes rétiniens internes en réponse à des stimuli visuels.

Une expérience a révélé que les araignées sauteuses préfèrent observer une tache noire grandissante plutôt que leur proie. Ce comportement suggère qu’elles priorisent la détection de menaces potentielles. D’autres chercheurs ont utilisé ce dispositif pour étudier les préférences des araignées en matière d’accouplement. Ils ont découvert que, lors des parades nuptiales, les femelles sont plus attirées par les genoux orange des mâles que par leurs couleurs éclatantes.

Abeilles insomniaques : la danse de la fatigue

L’entomologiste Barrett Klein a cherché à comprendre l’effet de la privation de sommeil chez les abeilles. Ces insectes utilisent une danse frétillante pour indiquer aux autres membres de la colonie l’emplacement des fleurs riches en nectar. Klein s’est demandé si la fatigue pouvait affecter la qualité de cette danse et a conçu un dispositif appelé l’Insominator pour garder les abeilles éveillées toute la nuit.

Son dispositif manuel utilisait des aimants pour bousculer les abeilles afin de leur interdire de dormir. Il a ainsi découvert que les abeilles fatiguées dansaient moins précisément. Cela provoque une perte d’efficacité dans la recherche de nourriture par leurs congénères. Depuis, Klein a automatisé l’Insominator pour améliorer ses expériences. Il a confirmé que les abeilles reposées sont plus performantes et que la fatigue nuit gravement à leur communication.

L’étude du comportement animal nécessite souvent des solutions créatives et technologiques. Qu’il s’agisse de crabes, de faucons ou de ratons laveurs, chaque espèce a ses propres mystères à dévoiler. Grâce à des dispositifs DIY ingénieux, les scientifiques explorent des territoires inaccessibles avec des méthodes classiques.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.