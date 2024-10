Ce collier IA traduit les aboiements de votre chien en langage humain !

Ah si seulement nos chiens pouvaient enfin nous parler, comme dans le film UP de Pixar ! Eh bien, c’est désormais possible grâce au Shazam Band, un collier futuriste alimenté par l’IA. Plus besoin de deviner si votre compagnon à quatre pattes est heureux, triste, malade ou s’il a faim — il peut maintenant vous le dire ! Ce collier va sûrement faciliter la communication entre les humains et leurs animaux.

Qui n’a jamais rêvé d’entendre son chien lui parler ? Le Shazam Band transforme ce fantasme en réalité. Ce collier IA analyse les aboiements et les comportements de votre chien, puis les traduit en phrases compréhensibles. C’est comparable à celui dans le film UP, mais cette fois-ci, c’est pour de vrai ! Finis les mystères sur ce que ressent ou pense votre compagnon à quatre pattes, car il vous répondra directement en langage humain. C’est comme si votre animal avait soudainement sa propre voix. Incroyable, non ?

Parlez à votre chien grâce à ce collier IA

Alors comment ça marche ? Le Shazam Band est équipé de haut-parleurs et de capteurs pour saisir les mouvements de votre chien et aussi les mots que vous lui adressez. Avec l’aide de l’IA, le collier interprète ses comportements et vous renvoie des réponses sous forme de petits extraits sonores, comme : « Je suis content ! », « Je suis affamé ! » ou encore « Je suis prêt pour des câlins ! ».

Et ce n’est pas tout ! Si votre compagnon se perd, le GPS intégré et les alertes SMS vous aideront à le retrouver. Le Shazam Band veille aussi sur votre chien. Puisque le collier vous prévient dès que ce dernier rencontre un danger. Par exemple, si d’autres animaux agressifs l’attaquent, qu’il tombe dans un piège ou s’il traverse une route dangereuse.

Attendez d’entendre l’histoire derrière la création de Shazam ! Apparemment, John McHale, PDG de Personifi AI, s’est lancé dans cette aventure après un événement traumatisant avec son chien Roscoe. L’animal a failli mourir après qu’un serpent à sonnette l’a mordu. McHale raconte que, si seulement Roscoe avait eu un collier capable de communiquer, il aurait pu l’alerter tout de suite. De là est née l’idée du Shazam Band. C’est-à-dire utiliser l’IA pour permettre aux animaux de nous parler, et peut-être, un jour, éviter de telles tragédies.

Le wouf wouf devient de vraies paroles humaines

Lors d’une démonstration en direct au Texas, John McHale a montré son propre chien, Roscoe, équipé du Shazam Band. Le collier IA a pu « parler » et interpréter les émotions de l’animal de compagnie. Que ce soit lorsqu’il était joyeux ou triste. Un moment particulièrement drôle ? Lorsque McHale a donné un jouet à son toutou, le collier a sorti une phrase mémorable : « Je pourrais faire ça toute la journée ! ». Clin d’œil à Captain America, bien sûr !

♨️💯👉AI COLLAR LETS YOUR DOG TALK AND IT'S AS WILD AS IT SOUNDS



• The Shazam Band, developed by Personifi AI, is a wearable AI collar that interprets a pet's movements and emotions to create verbal responses, essentially allowing pets to "talk" back to their owners.



• The… pic.twitter.com/umFdcPz0M8 — Whisper Dan (@AI_Ethicist_NYC) October 16, 2024

Le petit plus ? Vous pouvez choisir entre 25 voix différentes pour donner une personnalité à votre chien. Du mafieux à la belle du sud, en passant par un comique. Même des voix internationales sont disponibles, comme celle d’un britannique digne d’Hugh Grant ou encore une version jamaïcaine avec un charmant patois.

Quel est le prix du Shazam Band ?

Le Shazam Band est déjà disponible en précommande. Il existe en trois versions. D’abord, l’Ultra Plus avec en bonus des options de prévention des déplacements et un GPS intégré, pour 595 $. Ensuite l’Ultra, un modèle un peu plus léger à 495 $. Et enfin la Feline and X-Small Dogs qui est spécialement conçue pour les petits chiens avec un tour de cou inférieur à 12 pouces, également à 495 $.

Les premières livraisons sont prévues pour décembre 2024, juste à temps pour les fêtes. Et si vous commandez dès maintenant, vous recevrez même un t-shirt Shazam en cadeau.

Puisque vous aviez désormais la possibilité de communiquer avec votre chien avec ce collier IA, que lui demanderiez-vous en premier ? D’ailleurs, quel personnage choisiriez-vous pour votre animal avec le Shazam Band ? Répondez-nous dans les commentaires !

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.