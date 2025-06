Votre carte grise enfin dispo sur smartphone ! Comment l’ajouter sur France Identité ?

C’est officiel : la carte grise débarque dans l’application France Identité. Plus besoin de fouiller dans la boîte à gants ou de stresser lors d’un contrôle ! Le certificat d’immatriculation devient numérique, tout comme la carte d’identité et le permis de conduire avant lui.

L’annonce a été faite ce lundi, le 30 juin 2025. Une fois le document numérisé dans l’application, il peut être présenté lors d’un contrôle routier au même titre que sa version papier. Bien entendu, cette dernière reste toujours valable.

L’objectif est d’offrir aux français un espace sécurisé et pratique pour stocker leurs documents officiels au même endroit. Et cela s’accompagne d’un gain de temps. Car l’usager peut dorénavant modifier ses informations en ligne. Plus besoin de se rendre physiquement dans une administration.

Ajoutez votre carte grise sur France Identité

La fonctionnalité s’adresse aux propriétaires, co-propriétaires ou locataires privés de véhicules immatriculés en France après 2009. C’est-à-dire, ceux portant un numéro au format AA-123-AA.

Elle couvre les voitures, mais aussi les motocyclettes, tricycles, quadricycles et cyclomoteurs à deux ou trois roues. Attention toutefois ! Les véhicules de fonction et les flottes d’entreprise ne sont pas encore concernés. En revanche, un particulier possédant plusieurs véhicules peut importer plusieurs cartes grises.

Le seul prérequis est d’avoir déjà enregistré dans l’app sa carte d’identité au nouveau format (type « carte bancaire » avec puce NFC). Ce n’est pas encore le cas de tout le monde. Cela dit, un renouvellement anticipé est possible pour celles et ceux qui disposent encore de l’ancienne version.

Pour le reste, la procédure d’ajout est simple. Il suffit de cliquer sur « Ajouter un titre » ou sur le petit bouton « + » entre les documents déjà présents dans l’app.

Il faudra ensuite renseigner les informations figurant sur le certificat d’immatriculation physique, entrer son code personnel, puis effectuer la lecture de la carte d’identité en NFC. En quelques secondes, la carte grise numérique est ajoutée, aux côtés de vos autres documents.

