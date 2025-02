Savez-vous que WhatsApp peut scanner des documents ? On vous explique !

Vous connaissez sûrement les classiques de WhatsApp : discuter avec vos amis, partager des photos, ou même publier un statut. Mais saviez-vous que l’application peut aussi transformer votre iPhone en scanner ?

Cette fonction a été lancée le mercredi 25 décembre. Elle vous permet de numériser des documents directement dans une conversation WhatsApp.

WhatsApp : un véritable scanner portable

Meta a déployé cette fonction fin 2024, en effet. Cependant, bien qu’elle pourrait vous simplifier la vie au quotidien, elle est passée un peu inaperçue.

Avec cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp, fini les applications tierces pleines de pubs ou les galères pour scanner un document rapidement. Tout se fait en quelques clics :

Ouvrez une conversation et cliquez sur le petit « + » en bas à gauche. Choisissez « Document », puis appuyez sur « Numériser le document ». Placez l’appareil photo de votre iPhone au-dessus du document. WhatsApp le détecte automatiquement. Faites les ajustements nécessaires : recadrez, modifiez la luminosité ou pivotez l’image. Appuyez sur « OK » pour générer un fichier PDF Renommez le dossier à votre guise

Et voilà, votre document scanné est prêt à être envoyé ou sauvegardé. Une fois reçu dans la discussion, vous pouvez le signer, chercher du texte à l’intérieur ou encore l’exporter.

Pourquoi passer par WhatsApp pour numériser vos documents ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi utiliser WhatsApp quand vous pouvez utiliser une application dédiée comme Notes pour scanner un document ? Simple : c’est rapide, efficace, et vous avez tout sous la main dans une seule application.

Besoin d’envoyer un document ultra urgent à votre supérieur et aussi de garder une copie pour vous ? Vous n’aurez qu’à créer une conversation avec vous-même et le scanner directement.

En plus, WhatsApp génère automatiquement un fichier PDF propre et ajusté, sans vous bombarder de publicités. Plus besoin de jongler entre mille apps pour numériser un simple papier.

Et cerise sur le gâteau : cette fonctionnalité fonctionne même hors ligne !

Bref, pour le moment, cette fonctionnalité de numérisation de documents sur WhatsApp est exclusivement disponible sur iOS. Alors, si vous avez un iPhone, profitez-en pour transformer votre appli de messagerie en scanner pratique et rapide.

Personnellement, je trouve cette option très pratique, et vous ? Essayez-la et dites-nous dans le commentaire ce que vous en dites.

