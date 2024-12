ChatGPT débarque sur WhatsApp ! Voici comment parler au chatbot IA

Enfin, ChatGPT s’invite désormais sur WhatsApp ! Vous n’aurez plus besoin d’ouvrir une application dédiée ou de galérer avec votre navigateur. Et le meilleur dans tout ça, c’est que c’est totalement gratuit. Alors, prêt à explorer ce que l’intelligence artificielle a à vous offrir, directement depuis votre messagerie préférée ? Suivez le guide !

C’est le 10ᵉ jour du Shipmas ! Et la prochaine surprise, c’est ChatGPT qui débarque sur WhatsApp. Ainsi, OpenAI nous propose une solution gratuite pour discuter avec son célèbre chatbot directement depuis l’une des plateformes de messagerie les plus utilisées au monde. Que vous ayez une connexion mobile limitée ou que vous soyez adepte des échanges rapides et fluides, cette fonctionnalité vous permet d’interagir avec ChatGPT comme avec un contact ordinaire. Ajoutez simplement son numéro, posez vos questions, et laissez l’IA répondre avec sa précision et son ingéniosité légendaires.

Ce 18 décembre, OpenAI vous offre la possibilité d’utiliser le modèle GPT-4o-mini sur WhatsApp. Pour cela, vous n’avez juste qu’à ajouter 1-800-CHATGPT (c’est-à-dire 1-800-242-8478) dans vos contacts WhatsApp. Une fois que c’est fait, envoyez-lui un message. C’est tout !

You can now talk to ChatGPT by calling 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) in the U.S. or by sending a WhatsApp message to the same number—available everywhere ChatGPT is. pic.twitter.com/R0XOPut7Qw