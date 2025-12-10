Violence-as-a-Service : Europol démantèle tout un réseau de 200 mercenaires

Europol vient de mettre un sérieux coup d’arrêt à la Violence-as-a-Service. Ce qui est une bonne chose, parce que ce phénomène inquiète de plus en plus. Il repose sur un business bien réel qui exploite des jeunes et sous-traiterait des crimes comme on commande un service en ligne.

Pour ceux qui découvrent le concept, la Violence-as-a-Service repose sur la délégation d’actes agressifs à de très jeunes recrues, souvent novices. Manipulées ou sous pression, ces dernières peuvent être poussées à aller bien plus loin que ce qu’elles auraient imaginé. Ainsi, face à l’ampleur du phénomène, Europol a lancé le groupe opérationnel GRIMM.

Cette structure d’urgence est taillée pour traiter un crime qui s’organise à la vitesse du numérique. En six mois, les résultats dépassent les attentes avec 193 arrestations, des armes saisies et plusieurs attaques déjouées à la dernière seconde. C’est une progression décisive dans un environnement où le crime organisé s’industrialise.

Violence-as-a-Service, le crime qui copie les méthodes de la tech

Le terme accroche et intrigue, et il met surtout un frisson dans le dos. La Violence-as-a-Service ressemble à un reflet sombre de notre économie numérique. Vous confiez votre maintenance informatique à un prestataire ? D’autres délèguent la violence. Intimidation, torture, tentative de meurtre, la liste a des allures de catalogue. Mais un catalogue dont personne ne voudrait jamais entendre parler.

Les jeunes impliqués se retrouvent embarqués dans une spirale qu’ils ne contrôlent plus. Europol parle de manipulation et de pression. Au cœur de ce mécanisme, un élément revient sans cesse. Les réseaux sociaux servent de leviers de recrutement, profitant de leur discrétion et de leur rapidité.

De ce fait, les autorités demandent une collaboration plus étroite avec les plateformes tech. Détecter plus tôt, c’est bloquer plus vite.

GRIMM : une riposte européenne contre un crime nouvelle génération

Le groupe GRIMM rassemble des enquêteurs de onze pays européens. Ces derniers sont épaulés par des experts d’Europol et des fournisseurs de services en ligne. Ce qui forme une alliance rare mais indispensable.

Et l’efficacité du dispositif se mesure vite. Car en six mois, les enquêteurs ont appréhendé 63 auteurs présumés et arrêté 40 complices. Ils ont aussi capturé 84 recruteurs et mis la main sur six instigateurs, dont plusieurs individus très recherchés.

Parmi eux se trouvent des suspects liés à des tentatives de meurtre en Allemagne et à des homicides aux Pays-Bas. D’autres sont accusés d’avoir préparé un meurtre impliquant un mineur. L’opération a aussi permis de saisir des armes et des munitions. Ce qui empêche des drames supplémentaires.

Et la prochaine étape ? Il faut démanteler les auteurs directs, mais aussi toute la chaîne logistique de cette Violence-as-a-Service. Complices et prestataires invisibles jouent un rôle clé et doivent eux aussi tomber.

Ce démantèlement rappelle qu’il n’y a presque plus de frontière entre monde numérique et criminalité. En plus, lorsque des réseaux criminels adoptent les codes de la tech, la menace évolue plus vite que nos réponses.

Heureusement, l’Europe montre qu’elle peut réagir avec coordination et efficacité. Toutefois, le modèle Violence-as-a-Service ne disparaîtra pas en un claquement de doigts.

