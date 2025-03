En images : l’Allemagne dévoile un incroyable réacteur nucléaire digne d’un film de SF

L’Allemagne fait un bond spectaculaire dans la recherche sur l’énergie nucléaire. Bien évidemment, ce pays ne compte pas rester à la traîne face à la Chine et à la Russie. Pour cela, Proxima Fusion, une entreprise innovante, développe un réacteur qui semble tout droit sorti d’un film de science-fiction.

Depuis toujours, les scientifiques rêvent de capter l’énergie du Soleil. Au fait, le Soleil produit son énergie grâce à la fusion nucléaire. Par contre, la Terre dépend encore largement des combustibles fossiles et de la fission nucléaire…

La fission, utilisée dans les centrales classiques, brise les atomes pour libérer de l’énergie. Toutefois, ce procédé produit des déchets dangereux et présente des risques d’accidents.

Par ailleurs, la fusion fonctionne différemment. Elle assemble des noyaux d’atomes légers pour en créer des plus lourds, ce qui génère une énorme quantité d’énergie. En d’autres termes, elle imite le Soleil.

Mais ce qui m’impressionne le plus, c’est que cette énergie est propre, illimitée et sans danger pour l’environnement. Et je pense que, c’est la raison pour laquelle les chercheurs du monde entier s’y intéressent depuis des décennies.

À titre d’exemple, le MIT a prouvé il y a 10 ans qu’un réacteur tokamak à grande échelle était réalisable. Aussi, plusieurs startups ont depuis tenté d’exploiter cette voie. Mais Proxima Fusion a choisi une autre approche… plus audacieuse encore !

L’Allemagne, leader du futur nucléaire avec les stellarators

Les réacteurs tokamaks ont longtemps été considérés comme l’avenir de la fusion nucléaire. Toutefois, leur fonctionnement reste complexe.

En réalité, ils utilisent un mélange de champs magnétiques et de courants électriques pour contenir le plasma. Ce qui signifie une gestion plus difficile et des risques d’instabilité.

Par contre, Proxima Fusion mise sur une technologie différente : le stellarator ! Contrairement aux tokamaks, il fonctionne uniquement grâce à des aimants puissants.

De plus, il peut maintenir la réaction en continu, sans risque d’interruption brutale. Effectivement, cela le rend beaucoup plus stable et fiable.

Notons que ce projet ne sort pas de nulle part. Il repose sur les recherches du Wendelstein 7-X, un stellarator développé en Allemagne.

D’ailleurs, ce dernier a coûté plus de 1,3 milliard d’euros, financé par l’Union européenne et le gouvernement allemand.

Proxima Fusion, forte de cette expérience, veut aller encore plus loin. Pour info, elle prévoit de construire un stellarator de démonstration, nommé Alpha, d’ici 2031.

Son objectif est de démontrer que cette technologie peut produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme… Un exploit jamais réalisé jusqu’à présent !

Un projet qui invite à la collaboration

Pour mener à bien ce projet, Fusion a rassemblé les meilleurs ingénieurs du monde, dont certains proviennent de l’entreprise Tesla. Mais ce n’est pas tout : d’autres viennent de sociétés comme Google, McLaren, Formula 1, et même SpaceX. Leur objectif est de concevoir un réacteur plus compact, plus puissant et plus efficace.

Et en plus de ces avancées techniques, l’entreprise a choisi de publier le code source de son réacteur en accès libre (publique). Cette initiative vise à encourager la collaboration scientifique, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Chine.

