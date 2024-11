Votre fil Instagram devient ennuyeux ? Transformez-le avec cette nouveauté !

Que diriez-vous d’une nouvelle fonctionnalité Instagram capable de transformer votre fil pour mieux refléter vos vrais intérêts ?

Instagram teste une option pour permettre aux utilisateurs de réinitialiser leurs recommandations de contenu. Cette fonctionnalité vise à offrir une expérience personnalisée en mettant en avant vos passions actuelles. En réinitialisant l’algorithme, vous recommencez à zéro afin de permettre à Instagram de réapprendre vos préférences.

De nombreux utilisateurs se plaignent que leurs recommandations ne reflètent plus leurs centres d’intérêt actuels. Par exemple, si vous aimiez des vidéos de recettes il y a quelques mois, ces contenus pourraient encore envahir votre fil. La nouvelle option corrige ce problème en offrant une actualisation totale.

Inspiré par TikTok

Cette fonctionnalité ressemble à celle introduite par TikTok l’année dernière. Sur TikTok, les utilisateurs peuvent réinitialiser leur flux « Pour Toi » pour repartir sur une base neutre. Instagram suit une approche similaire, dans le but d’améliorer la satisfaction de ses utilisateurs.

Après avoir réinitialisé vos recommandations, Instagram commence à personnaliser votre contenu à nouveau. L’algorithme s’adapte en fonction des comptes et publications avec lesquels vous interagissez. De plus, vous pouvez utiliser cette opportunité pour gérer votre liste d’abonnements. Il sera ainsi possible de vous désabonner des comptes partageant du contenu qui ne vous intéresse plus.

Un outil à utiliser avec prudence

Adam Mosseri, responsable d’Instagram, met en garde contre une utilisation excessive de cette fonctionnalité. Il explique que réinitialiser vos recommandations peut rendre votre expérience initialement moins captivante. L’algorithme mettra du temps à réapprendre vos goûts. De ce fait, cette option est à réserver pour les situations où l’expérience devient insatisfaisante.

Des outils existants pour mieux contrôler vos flux

En outre, Instagram propose déjà des options pour ajuster vos recommandations. Vous pouvez indiquer si une publication vous intéresse ou non en sélectionnant « Intéressé » ou « Pas intéressé ». Il est également possible de masquer des contenus contenant certains mots grâce à la fonction « Mots cachés ». Ces outils permettent de peaufiner vos recommandations au quotidien.

La réinitialisation complète est destinée aux utilisateurs qui souhaitent repartir à zéro. Cette option va au-delà des outils existants en offrant un moyen de rétablir un flux plus pertinent.

Instagram a annoncé que cette nouvelle fonctionnalité sera bientôt disponible dans le monde entier. L’objectif est de garantir que chaque utilisateur puisse profiter d’une expérience adaptée à ses besoins actuels.

