Créateurs et marketeurs, cette nouvelle option de partage Instagram est faite pour vous !

Meta teste actuellement une nouvelle option permettant de publier des Reels Instagram directement sur Threads. Cette fonctionnalité promet de simplifier le partage de contenu tout en augmentant l’engagement des utilisateurs.

Selon Alessandro Paluzzi, un chercheur spécialisé en applications, Meta prépare une option dans la zone de composition de Threads. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de sélectionner des Reels à partir de leur compte Instagram pour les publier directement sur Threads. Cette avancée vise à faciliter le processus de publication croisée pour les créateurs de contenu. Notre source a confirmé que cette option est en phase de test.

L’interface de cette nouvelle fonctionnalité sera intuitive et efficace. Lorsqu’un utilisateur cliquera sur l’icône Instagram dans Threads, une grille s’affichera. Cette dernière va présenter les publications et les Reels du compte lié. Les créateurs pourront ainsi choisir rapidement le contenu à partager sur Threads.

Meta ne cesse d’expérimenter de nouvelles manières de connecter ses différentes plateformes sociales. Plus tôt cette année, l’entreprise a testé une fonctionnalité qui permet la publication automatique entre Instagram et Threads. L’objectif est clair : simplifier le partage de contenu pour les utilisateurs réguliers. Cette stratégie renforce également la synergie entre les deux plateformes pour attirer et fidéliser plus de créateurs.

En 2023, Meta a commencé à afficher des carrousels de publications Threads sur Facebook et Instagram. Cette initiative vise à encourager davantage de personnes à utiliser Threads tout en augmentant la visibilité du contenu partagé. Si certains utilisateurs ont exprimé leur désaccord avec cette approche, Meta a ajusté ses paramètres pour offrir plus de contrôle aux créateurs. L’option de publication des Reels directement sur Threads est une nouvelle étape vers une interconnexion accrue de l’écosystème Meta.

Étant moi-même créateur de contenu et hyperactif sur Threads, je trouve cette nouvelle fonctionnalité particulièrement excitante. Elle simplifie énormément la gestion des publications entre Instagram et Threads, ce qui est un gain de temps précieux pour nous, les créateurs. De ce fait, j’ai hâte de voir l’impact de cette intégration sur mon engagement et mes interactions avec ma communauté.





