Vous achetez chez Boulanger ? Vos noms, adresses et téléphones volés par les hackers

Vos données personnelles sont-elles en sécurité ? Des hackers ont ciblé Boulanger, volant des informations sensibles de centaines de milliers de clients. Si vous avez récemment acheté chez l’enseigne d’électroménager, il est temps de redoubler de vigilance.

L’enseigne d’électroménager Boulanger a été dans la ligne de mire des hackers. L’entreprise a publié l’alerte sur son compte X et Linkedin ce 9 septembre 2024. Selon celle-ci, des pirates ont dérobé les données sensibles de ses clients « la nuit du 6 au 7 septembre ».

Les données des clients Boulanger à la merci des hackers

Boulanger a confirmé cette fuite de données, mais en précisant qu’il ne s’agit « uniquement que des adresses de livraison ». On y retrouve « Nom, prénom, adresse, code postal, ville, téléphone et mail ». Et heureusement, « aucune donnée bancaire » n’a été affectée.

Dans la nuit du 6 au 7 septembre, Boulanger a été victime d’un acte de cybermalveillance sur une partie de nos informations clients.

Les données récupérées sont uniquement des adresses de livraison. Aucune donnée bancaire client n’est concernée.

D’ores et… — Boulanger (@boulanger) September 8, 2024

Selon l’enseigne d’électroménager, cette cyberattaque a touché « quelques centaines de milliers » de personnes, ceux qui ont fait livrer des produits chez elles. Toutefois, Boulanger affirme qu’ils ont pris les mesures nécessaires face à cette situation. Ils ont déjà « circonscrit » l’incident. Conformément aux exigences du RGPD, ils ont également informé l’ensemble des victimes.

La société d’électroménager souligne que « la protection des données est et restera » une « priorité absolue ». Afin d’éviter de futurs incidents, Boulanger a aussi « renforcé » son système de sécurité, tant sur son site web que sur son application mobile.

Quand le silence accroît la méfiance

Apparemment, un pirate informatique aurait étalé la base de données volées sur un site surnommé « l’Amazon de la cybercriminalité ». Par ailleurs, SaxX, le dit gentil Hacker sur X a pointé du doigt le manque de transparence de l’entreprise Boulanger. Il a aussi mis en garde contre les risques associés à ce genre de fuite tout en soulignant combien il est important de rester vigilant.

🚨🔴CYBERALERT, 🇫🇷FRANCE🔴 | Le feuilleton feuilletonne chez Boulanger suite à la cyberattaque…



Je n'ai rien contre Boulanger, mais là ça fait bcp…



FAUT CROIRE QUE CERTAINES ENTREPRISES N'ONT RIEN À BATTRE DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES !



1️⃣ Samedi 07/09, je… pic.twitter.com/fQxxQiz0XS — SaxX. (@_SaxX_) September 9, 2024

Pour les hackers, les données volées [chez Boulanger] sont comme un véritable mine d’or. Ces informations sensibles sont utiles orchestrer des arnaques de type hameçonnage. Par exemple, des faux messages de livraison pour soutirer davantage de données et ensuite pour usurper les identités.

Cependant, l’entreprise Boulanger, n’a pas précisé dans son mail les conséquences possibles de cette cyberattaque ni fourni les coordonnées de son délégué à la protection des données. Cette absence de clarté a frustré certains clients, qui se sont dits insatisfaits de la communication reçue les avertissant de la cyberattaque.

Sympa… donc tu as tes données perso dans la Nature mais ca ne semble pas grave… pic.twitter.com/aRUumNh81L — Gaëtan (@Erebuss) September 9, 2024

Si vous étiez client de Boulanger, comment réagiriez-vous à cette situation ? Faites-nous part de vos réflexions sur la gestion de crise de l’entreprise !

