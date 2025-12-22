Xiaomi 15T Pro 1 To à prix archi FOU : –36 % chez AliExpress

Contre toute attente, le Xiaomi 15T Pro dans sa version la plus généreuse en stockage s’affiche à un tarif exceptionnel sur AliExpress. Une baisse de prix spectaculaire pour ce smartphone haut de gamme, rarement vu à un niveau aussi bas, qui transforme clairement cette promotion en opportunité à ne pas manquer.

Les modèles de Smartphone haut de gamme affichent désormais des tarifs très élevés, surtout lorsqu’ils proposent un espace de stockage conséquent. Dans ce contexte, le Xiaomi 15T Pro sort clairement du lot avec une offre qui casse les codes du haut de gamme, tout en offrant une expérience digne des modèles les plus prestigieux du marché. Pensé pour accompagner tous les usages du quotidien, il se montre aussi à l’aise pour jouer, capturer des photos de qualité, regarder des contenus en streaming ou enchaîner les tâches sans ralentissement. Sa configuration musclée assure une fluidité constante et une vraie tranquillité d’esprit sur la durée, même pour les utilisateurs les plus exigeants.

Autonomie solide, recharge éclair et écran sublime

Côté endurance, la batterie de 5 500 mAh permet de tenir une journée et demie à deux jours sans stress. Et quand il faut recharger, la charge filaire 90W fait le plein en moins de 40 minutes, sans oublier la charge sans fil 50W.

L’écran AMOLED de 6,83 pouces impressionne par sa finesse : définition élevée, taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. Résultat : un confort visuel exceptionnel pour Netflix, YouTube ou le jeu mobile, renforcé par des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos.

Photo Leica et équipement ultra complet

La partie photo reste un point fort avec la collaboration Leica :

capteur principal 50 Mpx ,



, téléobjectif périscopique 50 Mpx (zoom optique 5x) ,



, ultra grand-angle 12 Mpx.



De jour comme de nuit, les clichés sont nets et détaillés. À cela s’ajoutent Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0, NFC, une certification IP68, et un suivi logiciel sérieux avec 5 ans de mises à jour Android.

Une réduction impressionnante : le Xiaomi 15T Pro 1 To tombe à 637 €

À ce prix, le Xiaomi 15T Pro devient bien plus attractif qu’un Galaxy S25 Ultra ou un iPhone 17, tout en offrant une fiche technique ultra premium. L’expédition se fait depuis la France, TVA incluse, avec livraison rapide, retour sous 15 jours et garantie constructeur 2 ans. Bonus appréciable : le paiement en 4 fois sans frais via PayPal.

Une affaire incontournable

Si vous cherchez un smartphone ultra haut de gamme, puissant, endurant et parfaitement équipé, cette offre est clairement l’une des meilleures de l’année. Attention toutefois : les stocks sont limités et l’opération se termine rapidement.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.